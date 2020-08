Urlaubslaune im Senecura Wildon

Vor kurzem ging es im SeneCura Sozialzentrum Wildon sommerlich zu, als das Team des Hauses für die Bewohner ein kleines Hawaii-Fest organisierte – selbstverständlich unter Einhaltung diverser Sicherheitsrichtlinien aufgrund der aktuellen Situation. Blumenketten, erfrischende Getränke, herzhafte Grillschmankerl und schwungvolle Lieder von Musiker Christian Gruber sorgten dafür, dass der Nachmittag ein voller Erfolg wurde.

WILDON. Warum in die Ferne reisen, wenn es Zuhause doch so schön sein kann? Das stellte vor kurzem das SeneCura Sozialzentrum Wildon unter Beweis, als das Team des Hauses für die Bewohner/innen ein gemütliches Beisammensein unter dem Motto „Hawaii“ veranstaltete. Dazu errichteten die Mitarbeiter/innen im Garten eine bunte „Hawaii-Bar“, die sie mit farbenprächtigen Blumengirlanden, Surfbrettern und tropischen Papier-Blättern schmückten. Neben dem SeneCura-Team, das sich mit Hula-Röcken in Schale warf, ließen es sich auch die Seniorinnen und Senioren nicht nehmen, sich ganz im Sinne des Mottos mit Blumenketten zu schmücken. Bei kühlen Getränken aus Gläsern in Kokosnuss-Optik, warmen Temperaturen sowie Livemusik war beste Stimmung garantiert! „Ich habe unsere kleine Sommerfeier sehr genossen, auch wenn unsere Freunde und Familien aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr leider nicht dabei sein konnten. Das Team hat sich bei der Organisation selbst übertroffen, besonders die liebevollen Dekorationen haben mich begeistert“, freut sich Wilhelm Gutmann, Bewohner des SeneCura Sozialzentrums Wildon.

Beste Unterhaltung bei Livemusik und Grillerei

Für Urlaubslaune sorgte an diesem heiteren Nachmittag Musiker Christian Gruber, der eine fröhliche Liederauswahl zum Besten gab. Die Bewohner hatten sichtlich Spaß und sangen bekannte Liedtexte fleißig mit, manch einer schwang sogar das Tanzbein. Auch kulinarisch hatte die Feier einiges zu bieten: Neben Süßkartoffeln, Maiskolben und verschiedensten Fleischkreationen vom Grill servierten die Mitarbeiter erfrischende alkoholfreie Cocktails mit fruchtigen Garnituren. Die Senioren ließen den Nachmittag gemütlich ausklingen und waren sich einig – diese Feier muss wiederholt werden. „Nachdem wir unseren Bewohnern in diesem Jahr leider keinen Urlaubsaustausch ermöglichen konnten, war es uns umso wichtiger, für ein abwechslungsreiches Aktivitätenprogramm zu sorgen, bei dem Urlaubsstimmung aufkommt. Ich freue mich sehr, dass uns das gelungen ist“, so Karin Näher, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Wildon.