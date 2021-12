Der Verein Achterbahn bietet laufend Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in der Achterbahn-Außenstelle in Leibnitz an.

Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung wird auch im Jahr 2022 stattfinden. Die Treffen werden im Psychosozialem Zentrum (Wagnastraße 1, 8430 Leibnitz) abgehalten. Die Termine sind jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, jeweils von 15.30 bis 18 Uhr.

Termine 1. Quartal 2022:

20. Jänner 2022

03. und 17. Februar 2022

03. und 17. März 2022

Kontakt:0676/929 55 83



So findest du den Weg zum Psychosozialem Zentrum: