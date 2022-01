Wie Boden definitiv g'scheit genutzt werden kann, zeigt derzeit eine Wanderausstellung im Rathaus Leibnitz.

LEIBNITZ. Leibnitz gehört zu den am dichtesten besiedelten Gemeinden Österreichs. Wohnen und Bauen in der Bezirksstadt gewinnt immer mehr an Beliebtheit und das ist am vorherrschenden Bauboom nicht übersehbar.

Dass aber nicht nur Leibnitz mit den Herausforderungen wie Verbauung und Versiegelung zu kämpfen hat und erfolgreiche Strategien die Zukunft bestimmen, zeigt derzeit die "Landluft"-Wanderausstellung "Boden g'scheit nutzen" im Rathaus Leibnitz mit hoch interessanten positiven Beispielen aus ganz Österreich.

Baukultur-Preis zeigt Lösungen

Mit dem Baukulturgemeinde-Preis 2021 macht "LandLuft" das baukulturelle Engagement innovativer Gemeinden und Städte sichtbar. Im Rahmen der Ausstellung werden erfolgreiche und preisgekrönte Beispiele, wie ein zukunftsweisender Umgang mit kostbarem Boden aussehen kann, aufgezeigt.

"Wir sind froh, dass wir die Ausstellung bis 4. Februar in Leibnitz zeigen können", freut sich Bgm. Helmut Leitenberger, "denn viele aufgezeigte Beispiele wie z. B. Leerstand, Zersiedelung und Stärkung der Innenstadt sind auch bei uns ein großes Thema". Leitenberger verwies bei der Eröffnung der Wanderausstellung am Dienstag-Abend im Rathaus auf die fünf Gemeinden Knittelfeld, Bruck, Weiz, Trofaiach und Leibnitz, die sich die "10.000er" nennen, und mit den gleichen Problemen unterschiedlcher Art zu kämpfen haben.

"Viele Themen sind für uns gemeinsam wichtig. Während die obersteirischen Gemeinden mit Abwanderung kämpfen, wird Leibnitz von Bauträgern überrollt."

Bgm. Helmut Leitenberger (SPÖ)

"Baukultur machen Menschen wie du und ich. Deshalb holen wir in der Ausstellung die Menschen hinter den prämierten Baukulturgemeinden und Initiativen vor den Vorhang", betont "Landluft"-Obfrau Elisabeth Leitner.

Die Wichtigkeit des Themas unterstreicht auch Markus Bogner, Baukulturkoordinator des Landes Steiermark.

Begrüßen konnte Bgm. Helmut Leitenberger zur Eröffnung als weitest angereisteten Mödling-Vizebürgermeister Rainer Praschak, der beeindruckend aufzeigte, wie sparsam in der 24.000 Einwohner-Stadt mit Bodenverbrauch umgegangen wird. Außerdem schreckt Mödling nicht davor zurück, u.a. versiegelte Flächen wieder zu entsiegeln.

Warum zeigt Leibnitz diese Ausstellung?

Im Spannungsfeld zwischen Gemeindeeigentümer und Anrainer muss die Gemeinde einen Interessensausgleich finden, aber auch baugesetzliche Vorgaben beachten. Leibnitz gehört zu den am dichtesten besiedelten Gemeinden Österreichs. Mit bestehenden Freiflächen muss deshalb sehr sensibel umgegangen werden. Die Ausstellung "Boden g'scheit nutzen!" zeigt Gemeinden und Initiativen, die als Best-Practice Beispiele dienen und mit konkreten gelungenen Projekten anregen sollen zu handeln.

Ausstellungdauer:

25. Jänner bis 4. Februar 2022