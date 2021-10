Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" erfreut sich bei der Bevölkerung aus Leibnitz größter Beliebtheit. Auch heuer können von 8. bis 15. November die mit Geschenken befüllten Schuhkartons abgegeben werden.



Seit einigen Jahren gibt es auch im Bezirk Leibnitz die Möglichkeit, sich an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" zu beteiligen. Der Sinn dieser Aktion ist es, Kindern und Jugendlichen aus den ärmeren Regionen, wie zum Beispiel Osteuropa, ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Dazu kann man einfach einen Schuhkarton mit Geschenken bepacken, abgeben und fertig.

Als Abgabestation dient heuer das Second Hand-Geschäft Mary Poppins in Wagna. Pakete, die im Büro der WOCHE Leibnitz abgegeben werden, werden ebenfalls an Alexandra Herrmann von Mary Poppins weitergegeben.

Wie funktioniert es?



Schuhkarton dekorieren: Mit Geschenkspapier einwickeln - allerdings Oberteil und Unterteil extra! Empfängerkind wählen: Geschlecht und Alter des Kindes, das Sie beschenken möchten, auswählen und einen Zettel mit den entsprechenden Daten auf den Schuhkarton kleben Schuhkarton packen: Den Schuhkarton mit Geschenken packen Schuhkarton abgeben: Zwischen 8. und 15. November das Päckchen bei Mary-Poppins in Wagna abgeben.

Was darf in den Karton?

Kleidung

Kuscheltiere

Hygieneartikel - muss auslaufssicher verpackt sein!

Spielzeug

Süßigkeiten - originalverpackt

Schulmaterialien

Grußkarten

Was ist nicht erlaubt?

Gebrauchte Gegenstände

Obst und Gemüse

Medikamente

Zerbrechliche Gegenstände

Scharfe, spitze und gefährliche Gegenstände

Hexerei- und Zaubereiartikel

Bargeld

So finden Sie die Abgabgestelle "Mary Poppins" in Wagna