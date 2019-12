Alljährlich organsierte die Direktion des Perlmooser Zementwerkes im Speisesaal der Werkskantine Retznei eine Weihnachtsbescherung mit einem geschmückten Christbaum, zu der auch die Familienangehörigen der Belegschaft eingeladen sind. Besonders die Kinder der Nachkriegszeit freuten sich auf dieses Ereignis, denn die Eltern konnte es sich namhafte Gaben nicht leisten Die Feier gehörte zu den mit den Betriebsräten durchgeführten Sozialdiensten. Der Betriebsratsvorsitzende und Bürgermeister hielten eine ihren Fähigkeiten angepasste Ansprache, die von den Zuhörerinnen und Zuhörern manchmal mit Gelächter belohnt wurden.

Jeder Arbeiter erhielt als Geschenk einen Schlosseranzug oder ein merkwürdig gemustertes Flanellhemd, die Angestellten einen Arbeitsmantel, jedes Kind bekam Schuhe, jedoch nur ein Paar. Es gab Sommer-, Winterschuhe zur Auswahl oder Gummistiefel. Eine Familie, mit nur Buben oder Mädchen hatte eine bessere Auswahl, denn sie konnte die Fußbekleidung unter einander tauschen. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie froh und dankbar die Väter dem Betriebsrat gegenüber waren.

Besonderen Anklang fand eine Teeaktion für die Arbeiter. Im Gefolgschaftshaus am Steinbruch wurde ein mit wenig Zucker und Zitronensaft versetzter Tee in beliebiger Menge an Werksangehörige kostenlos abgegeben, der zwar etwas „dünn“ schmeckte, doch bei dem Nachwuchs Anklang fand. Die ursprünglich nur für den Winter an im Freien beschäftige Arbeiter gedachte Aktion gilt 1952 bereits das ganze Jahr. Im Jahre 1938 beginnt am Steinbruch der Bau eines Gefolgschaftshauses mit Aufenthaltsraum, wo ein riesigen Teekessel situiert ist, von dem jeder Bedienstete noch vor dem Schichtende diesen Tee in seine Mostflasche abfüllt, um damit seinen Kinder Freude zu bereiten. Eine positive Folge der Aktion war ein bedeutender Rückgang des Alkoholkonsums.