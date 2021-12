Soziales Lernen – ganz praktisch verstanden und umgesetzt: Die Schülerinnen und Schüler des B(R)G Leibnitz befüllten Weihnachtspakete für bedürftige Menschen.

LEIBNITZ. Rund 14 Prozent aller Menschen, die in der Steiermark leben, sind arm oder von Armut bedroht. Not beim Nächsten ist daher keine Seltenheit, sondern oft versteckte Realität. Vor diesem Hintergrund haben sich Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer des Leibnitzer Gymnasiums an der Weihnachtsaktion des Roten Kreuzes und des Team Tafel Österreich beteiligt.

„Armut gibt es auch in einer reichen Gesellschaft wie der unseren. Das sollen auch Schülerinnen und Schüler bedenken und darauf reagieren“, schildert Robert Lichtensteiner, der das Projekt an der Schule organisiert hat.

125 Weihnachtspakete

So wurden Lebensmittel gesammelt und mit ihnen insgesamt 125 Weihnachtspakete mit individuellen Weihnachtsgrüßen für bedürftige Menschen zusammengestellt.

„Lernen heißt es auch, soziale Fragen zu beleuchten und praktische Lösungen in den Schullalltag einzubinden“, unterstreicht Direktor Josef Wieser, der auf die soziale Kompetenz aller Beteiligten stolz ist. Die Pakete werden nun im Rahmen der Tafel Österreich zu Weihnachten an bedürftige Menschen ausgegeben.

Die Team Österreich Tafel versorgt aber nicht nur zu Weihnachtszeit besonders bedürftige Menschen mit Gratis-Lebensmitteln, die von Supermärkten und Bäckereien im Bezirk Leibnitz zur Verfügung gestellt werden.

Hilfe, die ankommt

Die Verteilung findet an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat um 18.30 Uhr im Vereinshaus in Wagna, Eisenbahnerstraße 22 statt. Damit werden Menschen unterstützt, die an der Armutsgrenze leben und sich viele Dinge des Alltags nicht leisten können.



