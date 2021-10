Dieser Tage wurden im Jagdrevier Grubtal, eine der Katastralgemeinden von Gamlitz, Wildtierschutzgeräte montiert.

Zum Schutz des Wildes, aber auch zur Sicherheit der Autofahrer wurden kürzlich im Jagdrevier Grubtal sowohl optische als auch akustische Geräte an den Leitpflöcken entlang eines Abschnitts der L621 angebracht. "Die Auslösung der Geräte erfolgt nicht nur bei Wildtieren, sondern bei jedem Lebewesen, sofern Bewegung und Körperwärme vorhanden sind", informieren die Jäger Kevin Radl, Manfred Zweytik und Alexander Meixner, die bei der Montage gemeinsam mit der Straßenmeisterei Leibnitz am Werk waren.

Es ist sehr wichtig, dass auf jedem Leitpflock der Strecke ein funktionierendes Gerät verbaut wird, denn sonst könnten Lücken entstehen und es könnte wieder zu einem Wildunfall kommen, der ja durch die Montage vermieden werden soll.

Sollte also ein Wildtierschutzgerät defekt sein, werden die drei Jäger sofort ein neues Gerät, das sie noch auf Reserve haben, montieren. Die Jäger hoffen, dass so die Anzahl der Wildunfälle reduziert werden kann.

