Die Leibnitzer Stadtbibliothek verfügt über einen großen Bestand an Medien, insgesamt sind es über 25000. Wir waren zu Besuch und haben nachgefragt, wie die Ausleihgewohnheiten der Leibnitzer aussehen, wie schwer die Bibliothek Corona getroffen hat und welche Bücher die Menschen im Bezirk gerne lesen?



Medien sind nicht gleich Bücher, denn die Stadtbibliothek ist gleichzeitig auch eine Ludothek. Für alle die mit diesem Begriff nichts anfangen können eine kurze Erklärung: eine Ludothek ist ein Ort an dem verschiedene, benutzbare (Brett)- Spiele gesammelt werden und von diesen gibt es in der Stadtbibliothek reichlich. Doch auch um die 3500 Hörspiele kann man sich dort ausleihen. Das Hauptaugenmerk liegt aber dennoch ganz klar auf dem Medium: Buch.

Bibliothekarin Edith Augustin war bereit uns Auskunft zu geben und darüber zu reflektieren welche Veränderungen die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat? Eines der Hauptziele der Bibliothek ist es, dass keines der verschiedenen Genres oder der Bereiche größer als das oder der andere ist. Ausgewogenheit ist hier extrem wichtig, obwohl es Buchtypen gibt, die lieber ausgeliehen werden als andere.

Das Lieblingsgenre der Leibnitzer

"Die Einwohner:innen der Bezirkshauptstadt sind große Fans von historischen Romanen und Krimis, vor allem wenn sie einen Österreich- oder Steiermarkbezug haben. Autoren wie Wolf Haas werden beispielsweise sehr gerne gelesen. Aber auch das Genre der sogenannten Lebensratgeber oder Lebenshilfen ist im Kommen, dazu hat die Corona-Krise wahrscheinlich beigetragen, doch wirklich feststellen lässt sich das nicht, da es immer schwierig ist Lesemotive zu analysieren", erzählt die Bibliothekarin.

In der Bibliothek ist für jeden Geschmack das passende Buch dabei.

Bücher ausscheiden

Der Bestand einer Bibliothek kann aufgrund von Platzmängeln nicht ins Unendliche wachsen und das Ziel ist es auch, aktuell beliebte Literatur im Sortiment zu haben, deshalb müssen manche Bücher ausgeschieden werden. Schließlich werden jeden Tag neue Bücher veröffentlicht. Edith Augustin erzählt, dass dieser Prozess unglaublich schwer fällt, denn jedes Buch hat die Berechtigung gelesen zu werden.

"Wir veranstalten, insofern es die Corona-Bestimmungen zulassen, auch Flohmärkte auf denen wir die ausgeschiedenen Bücher verkaufen. Bei manchen ist es wirklich nicht einfach sich davon zu trennen, es gibt aber auch Bücher, die einfach nicht mehr aktuell sind und die man infolgedessen aus dem Bestand entfernt. Dazu zählen häufig Reiseführer oder Sachbücher, da die beschriebenen Inhalte mittlerweile überholt sind", erzählt Edith Augustin.

Veraltete Bücher mit Inhalten, die nicht mehr korrekt sind, müssen ausgeschieden werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Leseverhalten der Leibnitzer:innen blieb während dem Lockdown weitestgehend unverändert, doch die Leser:innen haben sich Literatur auf anderen Kanälen beschafft, da die Bibliotheken geschlossen hatten. Die Zeit während dem Lockdown nutzte die Bibliothekarin mit ihrem Team, um ein wenig auszumisten und neue Strukturen in den Bestand zu bringen. Jedes Phänomen, so wie die Corona-Pandemie oder der Ukrainekrieg produziert neue Literatur, da es Menschen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen.

Zukunftsaussichten

"Nachdem wir nun wieder geöffnet haben, würden wir uns wünschen, dass wir jene Leser:innen, die wir aufgrund der Corona-Pandemie verloren haben, mit unserem vielfältigen Angebot wieder zurückholen können. Uns zeichnet speziell die familiäre Atmosphäre aus, denn es wird wirklich versucht auf die individuellen Wünsche unserer Kund:innen einzugehen", meint die Bibliothekarin abschließend.

Für die Kinder wurde ein eigener Lesebereich geschaffen.

Eckdaten



Die Leibnitzer Stadtbibliothek und Ludothek bietet den Kund:innen an, diverse Medien bis zu zwei Wochen gegen eine bestimmte Gebühr auszuleihen. Es besteht die Möglichkeit die Leihe zu verlängern. Die Bibliothek hat an folgenden Tagen geöffnet:

Montag: von 15- 18 Uhr

Dienstag: von 9- 19 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag von 9- 13 Uhr

Freitag von 9 - 18 Uhr

