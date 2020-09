Zwei Verletzte bei Kollision: Leibnitzer war schwer alkoholisiert

Donnerstagabend, 3. September 2020, kam es zu einer Kollision zweier Pkw. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Gegen 19:40 Uhr war ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Pkw auf der B 76 aus Bad Schwanberg kommend in Fahrtrichtung Deutschlandsberg unterwegs. Aus unbekannter Ursache dürfte er in einer Kurve, auf Höhe Straßenkilometer 28,5, auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 28-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt.

Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, eingeliefert. Ein mit dem 54-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die B 76 war für die Dauer der Unfallerhebungen bis 21:30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Hohlbach und Rettenbach waren im Einsatz.