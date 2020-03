In der Steiermark gibt es insgesamt acht Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind. Die Befunde der Verdachtsfälle, die es in der Südsteiermark gab, waren negativ.

Die Landessanitätsdirektion Steiermark informiert: Am Samstag Nachmittag (7.3.2020) wurden zwei weitere Personen positiv auf Covid-19 (Corona-Virus) getestet. Die beiden Oststeirer, eine 68jährige Frau und ein 75jähriger Mann, dürften sich auf einer Kreuzfahrt angesteckt haben. Die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne, der Mann wurde stationär aufgenommen. Die Erhebungen und Abklärungen im Umfeld der Betroffenen sind im Laufen. Insgesamt sind damit in der Steiermark acht Personen am Corona-Virus erkrankt.