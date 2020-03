Seit 2015 erhält die SPÖ Kitzeck anonyme Briefe. Am Freitag Vormittag ging Vizebürgermeister Gernot Haidinger mit dem Sachverhalt in die Öffentlichkeit.

Meist ist es richtig, anonyme Briefe dahin zu stecken, wohin sie hingehören: in den Papierkorb. Dies tat Anfangs auch Vizebürgermeister Gernot Haidinger, als er 2015 eines der ersten Schreiben erhielt – viele weitere sollten folgen. Auf die Beleidigungen öffentlich einzugehen, hieße das Ziel des anonymen Schreibers zu erfüllen. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass ca. ein knappes Dutzend Kitzecker – möglicherweise noch mehr – teils mehrfach mit Briefen bedacht wurden. „Zuerst dachte ich an einen Streich“, berichtet Gernot Haidinger von seinem ersten Brief, welchen er in Form einer Postkarte mit dem Titel „die roten Armleuchter“ erhielt. Doch über die Jahre wurde es immer ärger. Haidinger ist von den Anschuldigungen tief betroffen: „Man kann das Geschriebene gar nicht in Worten wiedergeben. Es ist einfach unvorstellbar, was und in welcher Form in den letzten Jahren passiert ist.“ Besonders schlimm sei es immer nach einem öffentlichen Auftritt, auf Veranstaltungen oder nach dem Versand der SPÖ-Fraktionszeitung Kitzeck 2.0. "Mittlerweile leidet die gesamte Familie darunter", so Haidinger.