Paukenschlag in der Marktgemeinde Großklein: Bürgermeister Johann Hammer hat heute Nachmittag sein Amt aus persönlichen Gründen zurückgelegt.

Die ÖVP Großklein verkündete soeben auf ihrer Facebook-Seite, dass Johann Hammer seine Funktion als Bürgermeister aus persönlichen Gründen zurückgelegt hat. Die für heute Abend angesetzte Gemeinderatssitzung wurde aufgrund dessen auf nächsten Montag vertagt.

Bis zur Wahl des Nachfolgers wird Vizebürgermeister Christoph Zirngast die Amtsgeschäfte führen.

„Das Team der ÖVP Großklein dankt Johann Hammer für seinen jahrzehntelangen Einsatz zum Wohl der Gemeinde und des Vereinswesens“, betont Vizebürgermeister Christoph Zirngast, der weiters sagt, dass es in den nächsten Tagen eine Fraktionssitzung geben wird, in der die Nachfolge an der Spitze der ÖVP geklärt wird.

In der Amtszeit des Bürgermeisters wurde u.a. der Kindergarten und die Kinderkrippe neu gebaut, die Volksschule saniert und der Ausbau der Nahwärme

forciert.