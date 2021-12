Kalender hatten für die Landbevölkerung früher eine große Bedeutung als Nachschlagewerk für den Anbau und für die Wetterprognosen. Die Handhabung dieser Druckwerke gab man an die nächste Generation weiter, welche die Interpretation der Zeichen ebenfalls ihrem Nachwuchs erläuterte. Daher kommt auch die Ansage: "Bist du nicht ganz beim Kalender?" für begriffsstützige Leute.

Die Münchner königliche Hofbibliothek besitzt einen dem Admonter Kalender in allen Stücken ähnlichen Bildkalender. Beide gehen an Alter mindestens auf 1500, aber noch weiter zurück, etwa 1480 bis 1500. Sie stehen noch auf ganz anfänglicher Entwicklungsstufe des Mandlkalenders, in dem die Monate einfach als Zackenreihen ΔΔΔΔΔ usw. untereinander stehen. In beiden Kalendern sind nur die Sonntage rot, alle anderen Tage sind schwarz oder grau. Über den Zacken ist da und dort ein einfaches Symbol oder eine Heiligenfigur für den besonderen Tag angebracht, etwa eine Glocke, ein Stern, ein Drache, ein Beil. In den 12 Monaten zusammen enthalten sie je 22 Heiligenbilder, 29 Symbole, 6 Tierbilder. Sonst ist nichts auf den Kalendern, keine Zahl, nicht ein Buchstabe oder Wort. Es stellt jeder die primitivste Bilderschrift dar, die nicht die geringste Anforderung an Kenntnisse stellte, höchsten an das Verständnis über Heilige und des Zählens von 1 bis 31.

Dann besitzt das Steiermärkische Landesarchiv einen Mandlkalender für das Jahr 1571, eine sehr schönes Exemplar, in Sedezformat wie unser heutiger, mit einem interessanten Titelbild. Einem Edelmann wird zur Ader gelassen. Der Holzschnitt ist so deutlich, dass man diesen Vorgang des Aderlassens gut beobachten kann. Auch die übrigen Monatsbilder sind überaus lebendig, mit vielen, fein beobachteten Detail und Humor (z. B. Weinmon!)