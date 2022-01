Seit Jahrhunderten kursieren Gerüchte, wie Schätze zu finden seine, wobei es dazu handfeste Hinweise gibt, wie für die Auffindung des Schöckelschatzes aus der zeit der Kreuzzüge. Heutzutage entdecken Sondengänger manchmal wertvolle Sachen, die einst im Boden deponiert worden sind. Vor der Erfindung der Sonden versuchten Abenteurer und Grabräuber mit magischem Wissen, Schätzen auf die Spur zu kommen. Sogar gebildete Menschen, wie Lehrer, glaubten an allerlei Humbug.

Der Schulleiter von Gröbming, Anton Wandratsch, erhielt einst von einem Jäger ein „Rigromantisches Kunstbuch“, der zeitlebens hoffte, einen Schatz finden zu können.

Es gab „Jakobikerzen“ von denen das Volk erzählte, dass man mit ihnen Gold finden könne. Die Jakobikerze, heißt es, muss ein neugeborenes Kind in der Hand gehalten haben. Dazu gibt man Gaffer (Kampfer) und „Rorsus Diabola“ (Vitriol?).

Der Volksglaube kennt noch eine anderes Rezept: Um Gold zu finden, nehme man das Herz einer Fledermaus, das linke Auge einer Katze und einen Rattenbalg. Diese drei Dinge sind in einen Totenkopf zu geben und an einem Ort zu vergraben, wo man glaubt, dass sich Gold befindet. Ist in der Tat Gold an jenem Ort, so kommt am dritten Tag nach dem Vergraben ein Manderl, der Teufel. Dieser macht dem Goldsucher allerlei Blendereien vor, vor denen man sich aber nicht zu fürchten braucht. Es ist das Meckern einer Ziege, das Schnarchen eines Tieres und dergleichen hörbar. Wer davonläuft, erhält nichts. Wer dagegen standhaft aushält, wird den Schatz finden, der in der Erde ist.