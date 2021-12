Palästina, genannt auch das Heilige Land, weil es Schauplatz der wichtigsten Ereignisse der Christenheit gewesen war. In den Beschreibungen der Bibel hieß es das Land Kanaan und war von den Kanaanitern bewohnt. Abraham, Isaak und Jakob, die Stammväter der Juden, lebten dort als Fremde, und ihnen verhieß Gott dasselbe als zukünftigen Wohnort. Dies geschah nach vierhundert Jahren, wo sie sich in dieser Zeit in Ägypten befanden, und zu einem großen Volk geworden waren. Moses führte sie aus Ägypten, und Josua nach vierzig Jahren in das Land Kanaan, das sie von nun an Land Israel nannten. Im Laufe der Zeit teilte sich das Land in zwei Königreiche: in Judäa und Israel. Israel ging später unter und nur das Reich Juda blieb übrig. Auch das Königreich Juda wurde von den Römern erobert und verlor als römische Provinz seine Selbständigkeit. Jerusalem. Die Hauptstadt von Judäa, hieß anfangs Salem, später nahmen die Jebusiter sie in Besitz, und wurde Jebus-Salem genannt; daraus leitet sich der Name Jerusalem ab. Der König David vertrieb die Jebusiter, und sein Sohn Salomon baute den weltberühmten Tempel. Unter König Rehabeam plünderte der ägyptische Pharao Schischack die Stadt und den Tempel. Das geschah 150 Jahre vor Salomons Tod, abermals durch Israels König Joas. Siebzig Jahre später belagerte der assyrische König Sanherib die Stadt. Letztlich fiel sie und das Land in die Hände des babylonischen Königs Nebukadnezar, der die Stadt zerstören ließ und die Bevölkerung in die Gefangenschaft führte. Nach siebzig Jahren ließ König Kyros die Juden wieder zurück in ihre Heimat ziehen, wo sie unter Zerubabel Jerusalem und den Tempel wieder aufbauten. Bald darauf eroberte sie Alexander der Große; und nach seinem Tod nahm Antiochus Epiphanes, der König von Syrien, Jerusalem in Besitz. Von seiner grausamen Gewaltherrschaft wurden die Juden durch die Makkabäer befreit. Die Römer eroberten später die Stadt und das Land durch Pompejus, und Herodes wurde von den Römern als Schattenkönig eingesetzt.

Zur Zeit von Jesus Christus kam es zu Spannungen zwischen den Juden und der römischen Besatzungsmacht. Im Jahr 70 n. Chr. lehnten sich die Juden gegen die Römer auf. Die Revolte schlugen Legionäre unter Titus nieder und zerstörten den Tempel. Sie erließen ein Aufenthaltsverbot für die jüdische Bevölkerung. Das Volk der Israeliten hörte auf eine selbständige Nation zu sein.