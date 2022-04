Nach all den Krisen wie Coronapandemie, Invasion von Russland in Ukraine und den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen tut es gut einfach nur die Natur zu beobachten. Ich bin gluecklich genug einen grossen Garten mit zahlreichen Wildtieren zu besitzen und sie auch manchmal beobachten zu koennen.

Wunderschoen zu sehen, dass die Voegel mit dem Paarem und dem Nestbau begonnen haben und sechs von meinen neun Voegelhaeuschen bereits bewohnt sind. Aber auch zwei rote Eichhoernchen sind staendige Besucher der Futterstellen. Weiters haben wir Hasen, einen Dachs und drei Rehe zu Besuch im Garten, die allerdings gerne an Blumen und Bueschen knabbern.