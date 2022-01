Die Verhältnisse waren in Graz mit denen Wien vergleichbar. Der Grazer Kaffeesieder und Händler Franz Belotti hatte sich 1738 als Armeelieferant ein Vermögen erworben. Bis 1750 war Kaffee in den bürgerlichen Grazer Haushalten noch wenig bekannt; gegen Ende des 18. Jahrhunderts war das Kaffeetrinken schon Gewohnheit und beinahe das einzige Frühstücksgetränk der Stadtbevölkerung. Kinder und Greise, die vornehmen Damen und die Marktfrauen, jeder sehnte sich nach der Kaffeestunde. Nach einem Mittagessen, wenn man einen besseren Lebensstandard aufrechterhalten will, trinkt man schwarzen Kaffee. Zur Nachmittagsjause wieder Kaffee, aber mit Rahm (Smete). Bekommt Madame einen Besuch, so muss sie die Freundinnen mit Kaffee begrüßen; und hat man keinen zu Hause, ladet man Freunde zu einen Kaffee ins Kaffeehaus. Ist der Magen verdorben oder fühlt man sich sonst unwohl, so ist der liebe Kaffee, und immer wieder Kaffee, das erste Hausmittel, und die wirksamste Arznei. Der leidenschaftliche Kaffeegenuss hat sich bis auf die ärmere Volksklasse , ja auf dem Land selbst verbreitet. Die Kaffeestunde pflanzte sich wie eine Erbsünde fort, und man kannte kein sicheres Mittel, die Leute davon abzuhalten, obwohl es gewiss war, dass der Kaffee ein Luxusgetränk war, die bei den damaligen enormen Preisen einige Familien sich gar nicht leisten konnten und sich verausgabten.

Alle Mittel, die man ergriff, das Kaffeetrinken einzuschränken, blieben erfolglos. Selbst im revolutionären Frankreich, zeigten die Kaffeeverbote wenig Erfolg. Die hohe Zollbelastung hinderte den Kauf auch nicht und machte die Probleme für die Familien nur noch größer. Auf die Gewohnheit, Kaffee zu trinken, konnte man nicht mehr verzichten. Durch die hohen Preise fanden auch Kaffeesurrogate Käufer, die das echte Produkt im Geschmack nicht ersetzen konnten.

Der bekannte, und neu erfundene Kaffeeersatz, die Erdmandel (Cyperus esculentus L.), der von Werbeschriften und Zeitungen angepriesen worden war, hatte in der Steiermark keinen Absatz gefunden; denn die echten Kenner und Kaffeeschlürferinnen konnten ihn nicht vertragen, und wollten es gar nicht glauben, dass ein öliges schleimiges Erdgewächs, dem Aroma einer Kaffeebohne gewachsen sein könnte.

Ein zweiter, schon lange bekannter Kaffeeersatz, war der in Graz verbreitete Gesundheitskaffee, eine Mischung aus einigen Wurzeln, auf der Basis der Zichorie, mit ein wenig Kaffee, wodurch die Gesundheit nach und nach untergraben wurde.

Es gab fast keine Kernfrucht, keine bohne und kein Getreide mehr, die man nicht schon als Kaffeesurrogat probiert, und zur braunen Kaffeebohne gebrannt hatte. Es wurden von Weizen, Roggen, Gerste, Äpfeln, gelben Rüben, von Erbsen, Fisolen, von Zieserln (Zirbelnüssen Pin. Cembra) und Hetschepetschkernen, und sogar aus Hanfsamen Kaffee bereitet, getrunken, mit echtem Kaffee gemischt, das Getränk entstellt, die Früchte ruiniert, und den Mund, Magen und die Gesundheit gefährdet. Allein aller Versuche ungeachtet, obwohl einige genießbar erschienen, blieb der echte Kaffee der einzige wahre aus der Kaffeebohne. „Ich will, ich muss den echten Kaffee trinken, oder gar keinen“ war das allgemeine Bekenntnis und die Ansage der eingefleischten Kaffeekennerinnen, und wehe den Männer, die da zu widersprechen wagten.