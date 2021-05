Die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg 1450, ermöglichte der Bevölkerung erstmals die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden, was bald durch eine Pressgesetzgebung eine Regelung erfuhr. Man hatte schnell die ungeheure Macht erkannt, welche die „schwarze Kunst“ Gutenbergs demjenigen, der Bücher und Schriften veröffentlichte, in die Hand gab. Schon im Jahr 1475 wurde in Köln, 1486 allgemein jede Druckschrift der kirchlichen Zensur unterstellt und wehe dem, der ohne bischöfliche Druckerlaubnis Bücher, Flugblätter oder Spottgedichte herausgab. Neben einer Geldstrafe von 500 Gulden in Gold, Arbeitsverbot für den Drucker und Gefängnis drohten für dieses Vergehen. Um den Drucker oder Verbreiter einer unerlaubten Schrift aus die Spur zu kommen, durfte auch die Folter zur Wahrheitsfindung angewendet werden.

Alle Verbote halfen nichts, die Zahl der Pamphlete stieg maßlos an, sodass sich die Reichsstände im Jahre 1541 veranlasst sahen, Druck und Vertrieb solcher Schriften unter schwere Strafen zu stellen. Damals galt für Laien das strengste Verbot die Bibel zu lesen, was Martin Luther nicht davon abhielt, binnen kurzer Zeit das Neue Testament in ein volkstümliches Deutsch zu übersetzen. War bisher das Studium der Bibel durch Unberufene bei Todesstrafe verboten, setzte nun eine lebhafte Diskussion ein, welche die Kirche nicht mehr verhindern konnte.

Später trat der Staat an die Stelle der Kirche, Reichs- und Landesgesetze schränkten die Drucklegung rigoros ein, dass Meinungsfreiheit nicht mehr möglich war und der Kampf gegen die staatliche Zensur, die Zwangsmaßnahmen gegen die Presse, ein wesentlicher Teil des Kampfes um Grund- und Freiheitsrechte überhaupt wurde, der im März 1848 erfolgreich endete. In den Grundrechten vom 21. Dezember 1848 wurde festgelegt, „die Pressefreiheit dürfe unter keinen Umständen und in keiner Weise durch vorbeugende Maßregeln beschränkt, suspendiert oder aufgehoben werden.“

An Stelle der staatlichen Zensur trat Ende des 19. Jahrhunderts der Versuch, die Jugendliteratur zu verunglimpfen und die Jugendlichen zu bevormunden. Eine besonders abwertende Kritik erfuhren die Karl-May-Romane, als „Indianerbücheln“, für dümmliche Dienstmädchen und Gehilfen, die für die Befriedigung ihrer niedrigsten Instinkte schwer verdientes Geld verschwendeten. Alle Bemühungen halfen wenig, die Jugend ließ sich diese spannende Literatur nicht ausreden. Damals entstand der Begriff „Schundliteratur“ für den beliebten Lesestoff.

Was mit guten Lehren nicht gelingen wollte, sollte das österreichische Pressgesetz vom 7. April 1922, BGBl. Nr. 50 vom 20. April 1922, bewirken. Nun war es möglich, gegen sittlich schlechte Schriften mit einer polizeilichen Anzeige vorzugehen und ein Verbot zu erreichen. Im § 12 des genannten Gesetzes heißt es:

„Auf Antrag einer Unterrichtsbehörde oder eines Jugendamtes kann die Behörde (Bundespolizeibehörde oder politische Behörde) für ihren Amtsbereich bestimmte Druckwerke oder Druckschriften bestimmter Art, die durch Ausnützung der jugendlichen Triebe das sittliche wohl der Jugend gefährden, von jeder Verbreitung an Personen unter 18 Jahren ausschließen und ihren Vertrieb durch Straßenverkauf oder Zeitungsverschleißer überhaupt untersagen. Diese Beschränkung der Verbreitung von Druckschriften bestimmter Art kann nur für höchstens drei Monate erfolgen.“

Im Unterrichtsministerium und bei jeder Landesregierung war ein Referat für Volksbildung installiert, die gute und wertvolle Bücher vorstellten. Die größte derartige Bücherschau Deutschösterreichs veranstaltete der „Deutsche Schulverein“ in Wien. In der Zeit des Dritten Reiches gaben sich die Behörden mit Verboten nicht mehr zufrieden und verbrannten öffentlich „wertlose“ Literatur.

Bereits in den 1950er Jahren war wieder von minderwertigen Druckschriften die Rede, die sogenannten „Schundhefte“, gegen deren Verbreitung neue Verordnungen gegen „Schmutz- und Schund“ wirkten. Noch bis in die 1980er Jahre fahndeten die Behörden nach Sexliteratur mit einem sogenannten „Pornoparagrafen“, mit dem gewisser Herr H. vor den Beate Uhse Läden auflauerte.

Wer heutzutage nach Schmutz und Schund sucht, geht am besten in die „sozialen Medien“.