Dezemberprognose::

Trockener Dezember, trockenes Frühjahr, trockener Sommer.

Donner im Dezember verkündet viel Wind und Regen im nächsten Jahr.

Wenn der Dezember kalt und die Saat mit Schnee bedeckt ist, so kommt ein fruchtbares und kornreiches Jahr.

Wenn die Milchstraße schön weiß und hell erscheint, so soll ein fruchtbares Jahr kommen.

Je dunkler es über Dezemberschnee war, je mehr leuchtet Segen im künftigen Jahr.

Wenn mit der ersten Adventwoche ein starker Winter einfällt, so will er seine Dauer gern auf 18 Wochen ausdehnen.

Nässe schadet der Saat mehr nach als vor Weihnachten.

Wie die Witterung an Adam und Eva (24.), so bleibt es bis zu Ende des Monats, und auch wohl noch im nächsten Jahr, nass oder trocken.

Ist der Christabend und die Christnacht (24. auf 25.), hell und schön, so ist ein überaus gesegnetes Jahr zu erwarten; Wind und Regen aber deuten auf ein ungesundes Jahr.

Wenn der hl. Christtag (25.) gegen den Neumond fällt, so folgt ein harter, fällt er aber nahe gegen den Voll- oder abnehmenden Mond, ein nasser und gelinder Winter.

Wenn´s um Weihnachten nicht vorwintert, so wintert´s im Frühjahr nach.

Wenn in der Christnacht die Weine in den Fässern gären, so soll ein gutes Weinjahr folgen.

Grüne Weihnachten, weiße Ostern; weiße Weihnachten, grüne Ostern.

Weihnachten nass, gibt leere Speicher und Fass.

Weihnacht klar, gutes Weinjahr.

Wenn´s von Weihnachten bis hl. Dreikönig dunkel ist, so soll ein ungesundes Jahr folgen.

Weihnachten mögen die Bauern Schweine schlachten, Lichtmessen haben sie´s wieder zusammen gegessen.

Fangen die Nachtigallen bald nach Weihnachten in den Zimmern wieder zu schlagen an, so wird der Frühling warm und früh; wenn sie spät anfangen, warm und spät.

Ist der Johannistag (27.) dunkel, so kommt ein gutes Jahr.

In der Silvesternacht (31.) Wind, früh Sonnenschein, bringt selten guten Wein.

Hör, lieber Freund! Ich will dir etwas sagen:

Das Holz das du schlägst in den letzten zwei Tagen

Des Christmonats, desgleichen auch in den ersten

Des neuen Jänners, solches hält am sichersten:

Es bleibt unverfault, auch frisst´s der Wurm nicht,

je älter, je härter; der Weise so spricht.

Schneit es St. Luzia, ist strenger Winter nah.

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee.

Für den Landmenschen ist die Weihnachtszeit auch die Zeit besonderer Lostage, d. h. solcher Tage, nach denen die Witterung einer bestimmten folgenden Zeit vorausgesagt werden kann. Bekannt ist die auch außerhalb Steiermark verbreitete Wetterregel: „Grüne Weihnachten, weiße Ostern, rote Pfingsten,“ letzteren Ausdruck erklärt man mit großer Trockenheit. Der Bauern-Kalender verzeichnet aber auch den Spruch: Geht in der Christnacht der Wind vom Aufgang der Sonne her, so bedeutet das großes Viehsterben.“ Ferner gilt die Regel: “Wie das Wetter an den zwölf Tagen vor dem Christtag ist, so ist es durch das ganze Jahr. Jeder Tag bedeutet einen Monat. Die sechs Tage nach dem Christtag aber „brechen“ die Hälfte von den zwölf Tagen, so dass eigentlich nur die letzten sechs gelten und nur ein halber Tag für den Monat gilt, z. B. der 19. Dezember vormittags für den Jänner, nachmittags für den Februar usw.“ Auch diese althergebrachten Wetterregeln hängen mit den Anschauungen längst vergangener Jahrhunderte zusammen und bilden einen kleinen Beitrag zum Volksglauben des steirischen Alpenvolkes.