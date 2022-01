1792 schreibt Johann Pezzel in seiner Skizze von Grätz: Die Steiermark ist allenthalben als ein sogenanntes Fressland bekannt. Man kann sich also gut vorstellen, dass auch die Grätzer auf gut Essen und Trinken etwas halten. Leuten, die aus ärmeren Ländern kommen, müssen freilich die gut besuchten Tafel und die hervorragenden Gerichte der Grätzer auffallen. Das ist aber kein Grund, ein so gutes Volk zu diffamieren, weil es nicht, wie andere, hungern muss. Das gute Einkommen der Grätzer, ihr Wohlstand, die günstigen Lebensmittelpreise und das fruchtbare Land, ermöglichen ihnen ein besseres Leben.

Überdies kann man nicht sagen, dass die Grätzerinnen und Grätzer unmäßig leben. Sie schätzen eine schmackhafte Mahlzeit, suchen Gesellschaft, speisen gerne an öffentlichen Orten, in der Sommerszeit in den Gärten der Vorstädte und in der Winterzeit in den Gasthäusern und auf den Tanzsälen. Dies macht, dass die Touristen glauben, sie bringen ihre gesamte Lebenszeit mit nichts, als mit dem lieben Essen und Trinken zu, dabei aber nicht bedenken, dass sie gerade das zu guten sanguinischen Leuten macht, die zwar selten zu großen Heldentaten sich emporschwingen, aber sich auch nicht so leicht zu großen Lastern verleiten lassen.

In den Grazer Vorstädten Grazbach und Lend steppte der Bär. In den Saufhäusern dieser zwei Vorstädte halten sich jene brutalen Dirnen auf, die sich mit Bier betrinken, und dann mit Soldaten, Hausknechten, groben Handwerksburschen usw. in wildem Taumel erliegen. Manchmal verirrt sich ein guterzogener junger Tourist in diese Schlupfwinkel, und dann ist es entweder um sein Geld oder seine Gesundheit, oder um beides zugleich geschehen. Darum tut die Polizei gut, wenn sie auf diese Venushöllen 1790 ein achtsames Auge hat.