Gerade hat man eine neues Teleskop im Weltraum platziert, mit dem man den Kosmos weiter zu erforschen hofft. Für die Raumfahrt geben die großen Volkswirtschaften wie die USA, Russland, China, Japan und auch arabische Staaten Unsummen aus. Diese Milliarden sind Volksvermögen, das in die Zukunft der Menschheit investiert wird. Was der Bevölkerung vielleicht nicht ganz einleuchtet, ist die Erkenntnis, darin keinen Sinn zu finden.

Der Grund für den Wettlauf zum Mars oder einen anderen Planeten liegt darin, dass die gesellschaftliche Elite erkannt hat, dass der Heimatplanet in absehbarer Zeit zu einem lebensfeindlichen Ort werden wird, von dem nur mehr die Flucht ins All als Alternative bleibt. Wer zurückbleibt ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot oder hat keine Platzkarte für die Evakuierung bekommen.

Zur Umweltzerstörung kommen immer wieder neue Bedrohungen. Das Auftreten gefährlicher Viren aus dem arktischen Eis bedroht die Menschheit durch neue Pandemien, für die noch keine Impfstoffe vorhanden sind.

Der Kampf gegen den Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt, wie er uns vorgegaukelt wird, ist eine Alibiaktion. Damit die Forschung weiter die notwendigen Mittel erhält, muss das liberale Wirtschaftssystem erhalten bleiben. Maßnahmen gegen den Klimawandel dürfen nicht die Industrie und Finanzwirtschaft gefährden. Die Machtpolitik und die Rüstungsindustrie sind mit der modernen Demokratie vereinbar.

Die Leute müssen weiterhin bereit sein, erhebliche Teile ihres Einkommens für den Konsum auszugeben. Wer mobil bleiben will, schafft sich ein Elektro-Gefährt an, wie z. B. ein E-Bike oder einen batteriebetriebenen PKW, die keineswegs dazu geeignet sind, den Klimawandel zu bremsen, den Konzernen aber weiterhin Milliardeneinnahmen sichern. Die Marketingindustrie hat einen noch nie dagewesenen Umfang erreicht und macht die Familien zu Konsumgemeinschaften, die keinen Gedanken auf Verzicht oder Nachhaltigkeit verschwenden.

Die Politikerinnen und Politiker wissen, dass die meisten Länder überschuldet sind. Nun erhebt sich die Frage, wie die Budgets saniert werden könnten. Statt Lohnkürzungen bietet sich die Inflation, bzw. die Geldentwertung an, um das Vermögen der Konzerne zu schonen.

Während Panzer und Kampfflugzeuge ungeheure Mengen an Schadstoffen an die Umwelt abgeben, reden Nachhaltigkeitsexpertinnen den Bürgerinnen und Bürgern ein, sie könnten mit der Senkung der Raumtemperatur bis auf den Gefrierpunkt ihren Haushalt sanieren und die Umwelt retten. Es käme aber niemand auf die Idee, denselben Einsparungserfolg durch Verzicht auf einen Urlaubstag zu erhalten. Wer frierend in seiner Wohnung ausharrt, rettet weder die Erde noch die Zukunft seiner Kinder.