In Österreich erscheinen Schneestürme selten und gewöhnlich nur in gebirgigen Gegenden. Ein solcher Schneesturm war es, der das im Donautal gelegene Wien am 1. Januar 1827 in einer Nacht mit 90 Zentimeter Schnee bedeckte, so dass tausende von Wagen eine Woche hindurch beschäftigt waren, denselben aus der inneren Stadt hinaus auf das Glacis zu fahren, in den Vorstädten ließ man ihn liegen. Die Postverbindungen mit der Steiermark waren unterbrochen, und in Steiermark, wo der Schneesturm schon um Mittag des 31. Dezember 1826 begonnen hatte, war vielfaches Unglück geschehen: eine ganze Schulklasse war, auf dem Heimweg aus dem Pfarrdorf nach dem Filiale, vom Wege, der bis auf die letzte Spur verweht war, abgekommen und war verschwunden. In solchen Schneestürmen werden auf allen Kirchen die Kirchenglocken geläutet, um den verirrten Wanderer als Führer zu dienen, doch eine so mit Schnee beladene Luftschicht trägt den Schall nicht weit, und so hatten die unglücklichen Kinder auch die geringe Hilfe nicht auf ihrem letzten Gang. Dreißig waren es, die man im März, wo sich der Schnee, der im Gebirge an manchen Stellen zwei Meter hoch war, senkte, auf einem Waldwege, paarweise hintereinander knieend, entdeckte; zwei hatten gingen allein und hatten die von den Ältesten angeordnete Prozession nicht mitgemacht. Sie wurden nicht wieder gesehen und hatten vermutlich in einer der unwegsamen Gebirgsschluchten ihr Grab gefunden.