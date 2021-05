Die Regierung Schuschnigg hatte in Österreich eine Volksbefragung über den Anschluss an das Deutsche Reich angesetzt, doch dazu kam es nicht mehr, denn am 13. März 1938 besetzten deutsche Truppen Österreich.

Nach der Verlautbarung der ersten Nachricht von der Verschiebung der Volksbefragung wurden sofort auf allen Gebäuden die Hakenkreuzfahnen gehisst. Zu gleicher Zeit wehte auch vom Leibnitzer Rathaus die Hakenkreuzfahne. Alsbald formierte sich vom Bahnhof ausgehend, ein imposanter Fackelzug, an dem mindestens 3000 Personen teilnahmen. Von den auswärtigen Orten waren die größten Massen von Nationalsozialisten erscheinen. Im Zuge spielte die Gabersdorfer Musikkapelle. Ungeheurer begeisterter Beifall wogte durch die Menge, als vom Balkon des Rathauses Kreisleiter der NSDAP. Dr. Franz Hradezky eine Ansprache hielt. Die Menge brach in ungeheurem Jubel und Treuekundgebungen für den Führer und Reichskanzler aus. Nach Absingung des Deutschland- und Horst-Wessel-Liedes schloss die Kundgebung. Hernach wurde mit Lastautos zu einem ebenfalls imposanten Fackelzug nach Straß gefahren, wo auch alles im Flaggenschmuck prangte. Von der Kaserne des Alpenjägerbaons III/9 wehte in kurzer Zeit ebenfalls eine Hakenkreuzfahne. Zu Zwischenfällen kam es nirgends. Eine Abteilung des Kraftfahrjägerbaons Nr. 3 aus Stockerau, hatte schon in der Nacht von Freitag auf Samstag [18. auf 19. März] die Hakenkreuzbinden angelegt.

Die am 10. April 1938 abgehaltene Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erhielt in den meisten Gemeinden fast 100 Prozent Zustimmung. In Leibnitz benannte man den Hauptplatz in "Adolf Hitler-Platz" um und der Führer wurde Ehrenbürger.

Quelle:

Nationalsozialistische Bauernzeitung vom 20. März 1938.