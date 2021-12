Das Stainzer Schilcherlied

Steirisches Volkslied von Friederich Moser.

Aft fahr´n mir wied´r amol

Aussi ins Schilchertol.

He Bua! Da wachst a Wein,

der is so guat und fein.

Aft sing i an Jodler g´schwind,

Das durch die Täler klingt,

I jutz vull Freud und Lust

Aus vulla Brust.

Und ob´n in Engelgort´n,

Tuats Dirndl auf mi wort´n.

He Kell´nerin g´schwind an Wein!

An Schilcher schenkt´s uns ein.

Mei Dirndl, du kecker Frotz,

Oft gibst mir (viel)leicht an Schmotz?

Was fragst denn dummer Bua!

Greif selber zua.

Dö Stodleut fohr´n gern aus,

Recht weit auf´s Lond hinaus.

Wenn d´Hitz am größt´n is,

Kimmt a a Wetta g´wiss,

Das Dirndl tonzt so gern,

Der Bua fost si´s net wern.

Und geht´s recht flott umadum,

Oft´n geht´s scho um.

Da draust im Stainzergau,

Gibt´s Birn so grean und blau.

So safti ganz famos,

Oft wia a Faust so groß.

Pass auf, dass dir mit G´wolt

Leicht oane auf den Plutzer follt,

Do host drei Woch´n gnua,

Mei liaba Bua.

A so a Schilcherrausch

He Brüdarl kennst die aus?

An Hunger und an Durscht,

A G´fül mir is olles Wurscht.

Sankt Ulrich mach ka G´schäft,

Mei Mag´n is gor net schlecht.

Mei Kopf is klor und hell

Bei meiner Seel.