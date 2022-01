Sebastian Kurz besucht nach Jahren wieder seine Oma. Die nun schon ältere Dame ist schon ein wenig desorientiert und fragt ihren Enkel: „Basti, studierts no immer oder host scho wos g´lernt? „Nein, Oma“ antwortet Kurz, „aber ich habe einen guten Job und verdiene ein Schweinegeld.“ Und: „Basti, foast no immer dein Geilomobil?“ „Nein, Oma“ entgegnet Kurz, ich habe eine Stretch-Limusine und einen eigenen Chauffeur.“ Die Großmutter fragt weiter: „Du Basti, wohnst no immer bei deiner Mutter?“ Nein, Oma, antwortet Kurz, „ich wohne mit meiner Familie in einem Penthouse in Wien.“ Die Großmutter, die nie um einen guten Rat verlegen ist, denkt kurz nach und meint: „Super gut, Basti, oba wöhl mi nie die Türkisen, die nehman das des olles wieda weg“