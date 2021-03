Hagel als Strafe für Geiz:

In der Steiermark ist das sogenannte Faschingsrennen besonders in den Gemeinden Schöder, Oberwölz, sowie in den nahen Ortschaften St. Peter, Ranten und in dem sogenannten Krakautal noch heute im Schwange. Bemerkenswert ist, dass derjenige, der dem Faschingsrenner Ross nichts gibt, im nächsten Sommer vom Hagelschlag betroffen wird, deutet auf die Verehrung des obersten germanischen Gottes und Erntespenders Odin hin.

Gründonnerstag:

Für den Gründonnerstag waren nach der Meinung der Steirerinnen und Steirer Bräuche in Übung. Eier, die an diesem Tag gelegt werden, lässt man zu Ostern mit anderen weihen und gräbt sie auf den Feldern ein als Mittel gegen Hagel und Ungeziefer. Grüne, am Gründonnerstag gelegte Eier sollen auch vor Verletzungen schützen.

Karfreitag:

Der Karfreitag gilt übrigens als ein „böser Lostag“, es heißt, „wenn es am Karfreitag regnet, folgt ein dürres Jahr“. Rote Karfreitagseier bannen Feuergefahren.

Karsamstag:

Am Karsamstag werden am Rande der Felder die „Osterfeuer“ angezündet und abgebrannt. Die Oster- oder Zeichenfeuer sollen uns an die Auferstehung Christi erinnern. Dieses Feuer soll mit dem gesegneten „Weihfeuer“ das Knaben mit glimmenden Schwämmen von der Kirche nach Hause holen, entzündet werden, ist dies der Fall, so hat es aber auch die Kraft, von den Feldfrüchten Hagelschlag abzuwenden. Diese Volksmeinung erinnert an die Göttin des germanischen Altertums, welcher zu Ehren Feueropfer dargebracht wurden, von denen man glaubte, dass sie besonders der Göttin Ostara wohlgefällig seinen und diese dazu bestimmen würden, alles drohende Unheil von den Feldfrüchten abzuwenden. Die Germanen begrüßten das Frühjahr stets mit Feuer.

Blaue Karsamstagseier sollen vor Hochwasser schützen.

Ostersonntag:

Am Morgen des Ostersonntags, an dem die Sonne, nach Anschauung des Volkes beim Aufgehen drei Sprünge macht, wird vor allem durch heftiges Schießen mit Pistolen, mit Gewehren oder sogar Böllern, das schon in der Nacht vereinzelt hörbar geworden, eröffnet. Das Osterschießen hat sich in der Steiermark im ganzen Land erhalten und unterbleibt nie, trotz der alljährlich [1885] erlassenen Polizeiverordnungen, da sich immer wieder Unfälle ereignen.

Wie in den meisten katholischen Alpenländern findet auch in der Steiermark nach dem Gottesdienst am Morgen des Ostersonntags die Weihe von Lebensmitteln statt, welche in Körben in die Kirche gebracht werden, dort statt. Solche Viktualien sind besonders gebratenes Fleisch, Schinken, Brot, Eier und Kren (Meerrettich). Die Trägerinnen dieses Korbes bemühen sich nach der Weihe so rasch wie möglich im Hause anzukommen, denn nach ländlicher Meinung ist jene, welche zuerst mit dem „Geweihten“ eintrifft, „das ganze Jahr voran“, d. h. sie wird zuerst heiraten.

An alte, sicher noch aus der vorchristlichen Zeit mahnende Anschauungen erinnert der in manchen Gebieten geltende Glaube, man müsse zu Ostern neunerlei Weihfleisch essen, d. h. in neun Häusern als Gast einkehren. Demjenigen, der das tut, ist vor tollwütigen Hunden geschützt.

Auch meint der Volksglaube z. B. in Leibnitz und Umgebung, man solle neunerlei „Geweihtes“, d. h. neunerlei Speisen essen, in slowenischen Gebieten herrscht die Anschauung, dass man durch den Genuss von neunerlei Weihfleisch große Stärke erlangt.

Quelle:

Cultur- und Sittenbilder aus Steiermark von Dr. Anton Schlossar, Graz 1885.