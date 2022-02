Reihenfolge:

Der erste Papst war St. Peter während der Regierung Neros im Jahr 34 n. Chr.

Der siebte Alexander, stiftete das Weihwasser im Jahr 108.

Der achte Sixtus I., lehrte von der Dreieinigkeit im Jahr 117.

Der achtzehnte Urban I., erlaubt den Priestern Ländereien anzunehmen.

Der einundzwanzigste Fabian, macht am Gründonnerstag das hl. Öl im Jahr 236.

Der achtundzwanzigste Eutychianus, verbietet den Priestern die Trunkenheit im Jahr 273.

Der zweiunddreißigste Eusebius, legte fest, dass kein Priester vor ein weltliches Gericht kommt im Jahr 310.

Der einundvierzigste Anastasius verordnet, dass man das Evangelium stehend anhören solle im Jahr 369.

Der zweiundvierzigste Innocenz I. mach die letzte Ölung zum Sakrament im Jahr 401.

Der dreiundvierzigste Zosismus, verbietet den Priestern die Weinhäuser zu besuchen im Jahre 417.

Der achtundvierzigste Hilarius, befiehlt den Priestern nur eine reine Jungfrau zu ehelichen im Jahr 461.

Der dreiundfünfzigste Symachus, ist der erste Papst der vom Fegefeuer spricht im Jahr 498.

Der siebenundsechzigste Sabinian, lässt die Glocken auf die Türme bringen im Jahr 604.

Der achtundsiebzigste Vitalianus, ordnet an, Gottesdienste in lateinischer Sprache zu halten im Jahr 657.

Der einhundertsechste Leo IV., brachte den sogenannten Peterspfennig auf im Jahr 847.

Der einhundertachte Nicolaus I., verbietet den Priestern die Ehe im Jahr 858.

Der einhundertsechsundreißigste Johann XIII., führt die Glockentaufe ein im Jahr 965.

Der einhundertsechsundvierzigste Johann XVIII, lehrte das Fegefeuer im Jahr 1004.

Der einhundertsiebenundfünfzigste Nicolaus II,., verbot verheirateten Priestern die Messe zu lesen im Jahr 1058.

Der einhundertzweiundsiebzigste Alexander III., flüchtet nach Venedig und stiftet die Heirat des Dogen mit dem Meer im Jahr 1159. Ein Fest, das auch heute noch groß in Venedig gefeiert wird.

Der einhundertsechsundsiebzigste Clemens III., bannt die dänischen Priester, die ihre Ehefrauen nicht verlassen wollen im Jahr 1188.

Der einhundertneunundsiebzigste Innocenz III., führt die Ohrenbeichte ein im Jahr 1199.

Der einhundertfünfundachtzigste Urban IV. stiftete das Fronleichnamsfest im Jahr 1261.

Der zweihunderteinunddreißigste Gregor XIII., führt den gregorianischen Kalender ein im Jahr 1566.

Der zweihundertsiebenunddreißigst Leo XI., Sprengstoff-Verschwörung des Gay Fox der Londoner Katholiken im Jahr 1605.

Der zweihundertdreiundfünfzigste Clemens XII, gibt der Königin von Ungarn, Kaiserin Maria Theresia, den Titel einer apostolischen Königin im Jahr 1758.

Der zweihundertfünfundfünfzigste Pius VI. reist über Steiermark zu Kaiser Josef II. nach Wien und kommt über den Platsch nach Ehrenhausen im Jahr 1784.

Der zweihundertsechsundfünfzigste Pius VII., krönt Napoleon Bonaparte in Paris zum Kaiser im Jahr 1804.