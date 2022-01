Rassenschänder gefasst:

Der 52jährige Jude Wilhelm Preis, Wien XX., Marchfelderstraße 12, wurde von der Kriminalpolizeileitstelle verhaftet, weil er dringend verdächtig ist, bis in letzte Zeit hinein Rassenschande durch (Geschlechts-)Verkehr mit einer Arierin begangen zu haben.

Der 48jährige Jude Isidor Markheim, VII., Neubaugasse 45, wurde von der Kriminalpolizeileitstelle wegen des Verbrechens nach § 2 des Blutschutzgesetzes verhaftet und dem Landesgericht eingeliefert. Markheim gestand, bis in die letzten Tage Beziehungen zu seiner arischen Hausgehilfin unterhalten zu haben. Markheim, der früher eine Apotheke führte, ist im April 1938 wegen Verbrechens gegen die Sicherheit des Lebens zu einem Monat Arrest verurteilt worden, weil er einer Rauschgiftsüchtigen derart viel Rauschgift verkauft hatte, dass die Frau vier Monate krank war.

Kleine Volkszeitung vom 6. August 1938.

Bereits einem Monat nach dem Anschluss Ostmark an das Deutsche Reich wurden die Österreicher auf Grund der Bestimmungen der schändlichen Rassegesetze Opfer der Nazi-Justiz, was dazu noch öffentlich angeprangert worden ist. Diese Menschen-Jagd fand unter Mithilfe von Denunzianten statt, wurde aber auch von den NS-Mitgliedern nicht in Frage gestellt, und das waren immerhin nicht Wenige; im Bezirk Leibnitz 3.065.

Antisemitismus, wie er heute wieder öffentlich zur Schau gestellt wird, bedeutet, die Verbrechen der Nazi-Diktatur zu tolerieren und hat nichts mit Freiheit zu tun.