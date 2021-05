Die in den letzten Tagen auftretende australische Mäuseplage stellt keinen Einzelfall dar. Sie trat immer dann auf, wenn den Tieren ein überaus großes Nahrungsangebot zur Verfügung stand. Das war in den nachstehend aufgelisteten Zeitabschnitt der Fall:

Jahr 1580:

1580 verdirbt die Menge der Mäuse alle Feldfrüchte.

Jahr 1585:

1585 richten Mäuse großen Schaden in Korn, Weizen und Hafer an.

Jahr 1609:

Im Jahre 1609 ereignete sich in Radach in der Nähe von St. Leonhard in den Windischen Büheln ein merkwürdiger Vorfall: Viele Tausende großer Mäuse einer vorher noch nie gesehenen Art kamen aus der Erde. Sie fraßen die Gersten- und Roggenäcker bis auf den Grund ab. Eine Überschwemmung trieb sie in die Weinberge, da kam ein starker Regenguss und schwemmte sie in eine Schlucht, wo sie ertranken.

In Verdacht standen Hexen, denn eine Hexe konnte Mäuse machen. Sie lässt ihr Wasser in eine Grube laufen und rührt dann darin; sogleich kommen Hunderte oder Tausende Mäuse hervor aber ohne Schwanz.

Jahr 1695:

1695 wurde die Ernte Sachsens, besonders das Korn, durch ein Hagelwetter und Millionen von Mäusen vernichtet.

Jahr 1708:

1708 fanden sich in Podolien, besonders um Camimieck eine Art von Erdmäusen ein, die alle Wurzeln von den fruchtbaren Bäumen, wie die Ähren vom Getreide abfraßen, wovon die Bäume später verdorren und auf dem Feld nichts, wie bloßes Stroh zu sehen war.

Jahr 1720:

1720 hatte sich eine absonderliche Zahl von Mäusen, als Vorbote der Pest, in Siebenbürgen sehen lassen.

Jahr 1813:

In Sachsen und vielen anderen Gegenden Deutschlands litten die Äcker 1813 durch eine ungeheure Menge von Mäusen.

Jahr 1872:

Mäuseplage in den Weingärten Rheinhessens 1872.

Jahr 1904:

Rundschreiben der k. k. Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, Z. 19574, Mäuseplage, über die Vertilgung der Feldmäuse.

Jahr 1911:

Am 26. August 1911 berichtet Bürgermeister Leopold Leuthner aus Haugsdorf von einer Mäuseplage: „Auch erwähnten wir, dass der Bezirk von einer Mäuseplage hart heimgesucht werde, welches Ungeziefer an den Trauben großen Schaden anrichtet.“

