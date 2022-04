Schon einige Male musste die Obmännertagung des ÖKB Bezirksverbandes Leibnitz wegen der Corona-Bestimmungen verschoben werden. Am 9. April konnte die Versammlung aller

32 Ortsverbände nun im GH Hotel Guidassoni in Leibnitz abgehalten werden. Besonders freuen durfte sich Bezirksobmann Robert Narath über die Anwesenheit des neu gewählten Präsidenten des Landesverbandes, Rudolf Behr. Behr war ja selbst sehr viele Jahre als Bezirksobmann in Leibnitz tätig und hat nach erfolgter Wahl nun seinen Dienst als Landespräsident angetreten.

Im Vorfeld der Bezirksobmännertagung wurde die Standeskontrolle durch Bezirksschriftführer Karl Urbanitsch durchgeführt. 29 Ortsverbände nahmen an der Veranstaltung teil.

Im Anschluss an die Standeskontrolle erfolgte die Meldung des Bezirkskommandanten Gerhard Fritz an Landespräsident Rudolf BEHR.

Top 1: Eröffnung und Begrüßung der Ehrengäste und Anwesenden

Organisationsreferent Karl Wiedner eröffnet die Bezirksobmännertagung.

Begrüßt werden die Ehrengäste Landespräsident Rudolf Behr, Oberstleutnant Mag. Georg Pilz und Diakon Franz Herneth.

Weiters erfolgt die Begrüßung der KameradInnen aus dem Bezirksverband, die auch im Landesverband tätig sind (Landespräsident Rudolf Behr, Landeskommandant Karl Urbanitsch, Landeswehrdienstberater Werner Feyertag, Landesfrauenreferent-Stellvertreterin Sabine Ortner, Landeskassaprüfer Johann Pölzler).

Außerdem werden die anwesenden Bezirksobmänner sowie die auszuzeichnenden Sportler begrüßt.

Siegerehrung für diverse Sportveranstaltungen

Im Rahmen der Obmännertagung erfolgte auch die Siegerehrung für diverse Sportveranstaltungen aus den Jahren 2020 und 2021. Zahlreiche Auszeichnungen in den verschiedenen Rubriken (Stockschießen, Scharfschießen usw.) wurden von Sportreferent Gernot Pinter überreicht.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit folgte das Totengendenken für die verstorbenen KameradInnen.

Diakon Franz Herneth sprach ein ökumenisches Friedensgebet und lobte den ÖKB für dessen Würdevolles Umgehen mit dem Andenken an die Verstorbenen.

Eine neue Fahne für den Bezirksverband

In seiner Rede gratulierte Bezirksobmann Robert Narath allen ausgezeichneten Schützen.

Danach wurde die neue, bereits angekaufte Bezirksfahne angesprochen. Die anwesenden Kameraden wurden mittels Sujet über das Aussehen informiert und man erfuhr, weshalb die Optik auf diese Weise gewählt wurde.

Die Gründe für die Bezirksfahne liegen auf der Hand: Der Bezirksverband Leibnitz und seine

32 Ortsverbände sind Vorzeigeverbände und sehr stark im Land vertreten. Deshalb möchte der Bezirksverband zukünftig auch bei Ausrückungen ein entsprechend gutes und geeintes Bild abgeben.

Erfreulich für die Ortsverbände: Es entstanden keine Kosten die auf die Mitglieder abgewälzt werden mussten - die Finanzierung der Fahne erfolgt über mehrere Kanäle. Spenden wurden u. a. von Bgm. Helmut Leitenberger zugesagt.

Weiter soll die Fahne über sogg. "Fahnennägel" durch die Ortsverbände gesponsert werden - selbstverständlich auf freiwilliger Basis.

Die Fahne wurde bereits bestellt und wird im August 2023 fertiggestellt. Im Zuge einer Bezirksveranstaltung soll es dann eine Fahnensegnung geben.

Im Anschluss folgten die Berichte der verschiedenen Referenten. Unter anderem kamen Themen wie die Verbandszeitung Courage, das Internet und die Homepage usw. zur Sprache.

Ein großes Thema im ÖKB ist natürlich der Sport. Hier berichtete Sportreferent Pinter ausführlich zu den (leider wegen Corona etwas spärlichen) Sportaktivitäten.

Laut Information des Sportreferenten wird es im Jahr 2022 leider keine Meisterschaft im StG-77-Schießen geben. Man sei aber bereits in Verhandlung mit dem HSV Straß um ggf. eine Bezirksmeisterschaft im Glock-17-Schießen zu veranstalten.

Die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Eva-Maria Leodolter musste sich krankheitsbedingt entschuldigen.

Wehrdienst- und Milizberater Werner Feyertag gab einen Rückblick auf die letzte Wehrdienstberatung. Diese fand im Februar 2020 statt und war mit weit über 50 Teilnehmern ausgezeichnet besucht.

Im Jahr 2021 fand coronabedingt keine Wehrdienstberatung statt, für das Jahr 2022 ist aber definitiv wieder eine geplant.

Organisationsreferent Karl Wiedner zeigte mit einer Statistik auf, nach der über 60% der jungen Österreicher nicht bereit seien, ihr Land im Ernstfall zu verteidigen. Gerade deshalb ist die Arbeit des ÖKB enorm wichtig, um hier das geistige Bewusstsein bei der Bevölkerung zu schaffen. Da coronabedingt in den letzten beiden Jahren keine Veranstaltungen stattfinden konnten, bleibt natürlich zu hoffen, dass 2022 diesbezüglich besser wird und wir wieder mehr nach außen gehen können.

Im Namen der Bezirkskassiere gab Sabine Vilim einen Einblick in die aktuelle Finanzlage des Bezirksverbandes. Besprochen wurde der Zeitraum März 2020 bis April 2022.

Im Anschluss wurde nach dem Bericht des Rechnungsprüferst Friedrich Marx der Vorstand entlastet.

Ehrungen des Bezirks-, bzw. Landes- und Bundesverbandes

Landespräsident Rudolf BEHR und Bezirksobmannn Robert NARATH ehrten die folgenden Kameraden.

Obmann Stefan MÜLLER   Landesverdienstkreuz in Bronze

Obmann Manfred SUNKO  . Landesverdienstkreuz in Silber

Obmann Karl KAUBE    Landesverdienstkreuz in Gold

Obmann Johann KURZMANN Silbernes Ehrenzeichen des Landesverbandes

Bezirksobmann-Stellvertreter Herber KAUFMANN

        Silbernes Ehrenzeichen des Landesverbandes

Obmann Johann EDER  Bundesverdienstmedaille in Gold

Obmann Karl ZIRNGAST Bundesehrenkreuz in Silber

Des Weiteren wurde Geschf. Obmann Alois Prezely und Obann Walter Winter anlässlich ihres 70. Geburtstages eine ÖKB-Uhr überreicht.

Die Grußworte kamen diesmal von Kasernenkommandant Oberstleutnant Georg Pilz.

Er gratulierte allen ausgezeichneten Sportlern und verdienten Funktionären zu ihren Leistungen. Gerade nach zwei Jahren Corona und einem Monat Krieg in Europa, vor den Toren der EU, ist es schön, dass der ÖKB zusammenkommt und nach vorne blickt.

Der Frieden in Europa ist nicht selbstverständlich und auch wenn es nur wenige, oder sogar nur einen, braucht, um Krieg zu führen, braucht es jeden Einzelnen von uns, um Frieden zu schaffen. Gerade die aktuelle Situation zeigt die Wichtigkeit der Wehrhaftigkeit und den Willen zur Landesverteidigung.

Oberstleutnant Pilz äußerte aber auch die Befürchtung, dass jetzt zwar Geld für das Bundesheer versprochen wird, die aktuelle Situation und Notwendigkeit dann aber auch schnell wieder vergessen sein können und wir in alte Muster verfallen. Genau dafür ist die Unterstützung des ÖKB von großer Bedeutung, da der ÖKB seine Stimme für das Bundesheer und für die Wehrhaftigkeit erheben und die breite Bevölkerung an die aktuelle Situation erinnern muss.

Des Weiteren spricht Oberstleutnant PILZ die umfassende Landesverteidigung an, die aus vier Säulen besteht: die militärische, die wirtschaftliche, die zivile und die geistige Landesverteidigung. Ohne eine dieser Säulen, kann es nicht funktionieren und gerade in den letzten Jahren nahm die geistige Landesverteidigung immer weiter ab. Um diesem Verfall entgegenzuwirken, braucht es den ÖKB.

Bericht des Landespräsidenten

Landespräsident Behr sprach von der großen Bedeutung, die der Jugend im ÖKB zukommt und ermutigte die Ortsverbände, junge Kameraden noch besser zu integrieren und ihnen auch Funktionen und Aufgaben zu geben.

Er betonte wie wichtig - in Anbetracht der Nähe zur derzeitigen Kriegssituation in der Ukraine - auch die Landesverteidigung sei.

Des Weiteren sprach Landespräsident Behr allen Sportlern und Ausgezeichneten seinen Glückwunsch aus.

Er erläuterte, was seit seiner Präsidentschaft bereits passiert ist - u.a. wurde ein Klausur durchgeführt unter dem Motto: „Wie soll der ÖKB 2030 aussehen?“

Eine ewige "Baustelle" ist auch die Website des ÖKB. Ob der Kompliziertheit des derzeitigen Systems hat man sich entschlossen, die Firma Steinbauer zu engagieren, um eine einfachere Plattform zu entwicklen. Mehr dazu demnächst.

Erste Schulungen werden vom Landes-Internetreferenten mit Technikern der Firma Steinbauer und den Bezirks-Internetreferenten nach Ostern durchgeführt. Die Bezirks-Internetreferenten werden sich dann mit den Ortsverbänden treffen und das Erlernte weitergeben.

Des Weiteren wurde Obmann Manfred SUNKO (OV St. Georgen) zur Bürgermeisterwahl gratuliert. Bgm. Manfred Sunko lud im Zuge des Punktes Allfälliges auch gleich zur 150-Jahr-Feier des ÖKB St. Georgen an der Stiefing ein, das am 2. und 2. September 2023 stattfinden wird.

Die Schlussmeldung an Landespräsident Rudolf Behr erfolgte durch Bezirkskommandant Gerhard Fritz.

Die umfangreiche, informative Sitzung fand ihren gemütlichen, kameradschaftlichen Ausklang bei einem gemeinsamen Essen im Hotel-Restaurant Guidassoni.

Der ÖKB Bezirksverband bedankt sich für die rege Teilnahme und das Interesse am Kameradschaftsbund.

Bericht: Christoph Neuhold/Eva-Maria Leodolter