Als wir Menschen im Garten Eden vom Apfel aßen, haben wir Wissen erhalten. Es ist den Menschen aber auch bewusst geworden, dass wir sterblich sind. Seit dem versuchen Unsterblichkeit zu erlangen, und sei es nur durch monumentale Projekte, wie zum Beispiel Pharao Cheops durch den Bau einer Pyramide gleichen Namens.

Das Alte Testament berichtet von den Nachkommen Noahs, die beschlossen sich im Land Sinear nieder zu lassen. Dort planten sie eine Stadt zu errichten und einen Turm zu erbauen, dessen Spitze bis in die Wolken ginge. Dadurch hofften sie der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben und Besucherinnen und Besucher anzulocken. Wie wir heute von Archäologen wissen, hat man damals tatsächlich einen gewaltigen Bau aufgeführt, der nach biblischen Berichten nicht fertiggestellt werden konnte, weil sich der Bauherr und die Bauleute nicht mehr verstanden. Der große Unbekannte hatte eine fatale Verwirrung gestiftet, so dass der eine den anderen nicht mehr verstand. Daher bekam die Stadt den Namen Babylon, was „Verwirrung“ bedeutet.

Der Mensch denkt, Gott lenkt! Wie obskur sind seine Absichten, wie unerforschlich seine Wege. (Römer XI).

Auch in unserer Zeit bauen wir Türme in aller Welt, die von dem Wunsch getrieben sind, ähnliche Bauwerke zu übertreffen und sich einen unvergänglichen Ruhm zu schaffen. Gar nicht weit vom biblischen Land Sinear, liegt das Scheichtum Dubai, zu das von Reisenden aus allen Erdteilen besucht wird. Die größte Sehenswürdigkeit, welche die Leute anzieht, ist der riesige Wohnturm, der Burj Khalifa, ein Monsterbau mit 828 Meter Höhe.

Wir reden von Gott, verehren aber Dinge, die uns durch ihre technische Leistung imponieren, wie früher in Chaldäer, Mesopotamien oder Ägypten. Zugleich verschlimmern sich neuerdings die Sitten. Die Bevölkerung auf allen Kontinenten krakeelt Parolen durch die Straßen, die niemand verstehen kann oder will. Krieg im eigenen Land ist keine Seltenheit. Selbst in Ländern mit sozialer Sicherheit und relativ hohem Wohlstand verstehen Bürgerinnen und Bürger nicht die Regierenden und versammeln sich zu Zehntausenden, um öffentlich zu demonstrieren, was wiederum Unverständnis auslöst. Man hält zugleich sehr viel unglaubliche Dinge, wie Aberglauben und Wahrsagerei, was zu noch größerer Verwirrung führt.

Bei unvoreingenommener Betrachtung des Zeitgeistes, darf man sich fragen, was wird die Zukunft bringen, wenn die Menschen die Realität verleugnen? Wie lange kann es noch dauern, bis die rüde Sprache in Gewalttätigkeit umschlägt?

Noch wäre Zeit, sich zu besinnen.