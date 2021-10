Von den verschiedenen Adelsgeschlechtern des Mühlviertels sind die Schallenberger das nachweisbar älteste. Das erste Mal finden wir dieses Geschlecht erwähnt im Jahre 1180, doch kann über seine Herkunft nichts sicheres besagt werden. Der Ministerial (untertänige Adelige) Sibito von Blankenberg muss als der bekannte Stammvater der Schallenberg bezeichnet werden, denn fünf Jahre später, also 1185, kommen er und seine Söhne Heinrich (I.) und Sibito (II.) und Ulrich mit der Beifügung „von St. Ulrich“ vor. St. Ulrich aber war durch Jahrhunderte der Wohnsitz der Schallenberger, die sich überhaupt zuerst nach „St. Ulrich“ benannten und offenbar sicher das dortige Schloss erbaut hatten.

Die Burg Schallenberg, deren wenige Reste von der Bevölkerung „Schallenhaus“ genannt wird, stand am linken Mühlufer, in der Nähe von Neufelden in der Gemeinde Neuzell.

Der Stammsitz des Geschlechtes war St. Ulrich, obwohl sie sich seit 1360 nach Schallenberg benannten, weil, es wahrscheinlich mit der Verwaltung dieser Burg betraut war. Diese Burg war namensgebend für das 1665 in den Grafenstand erhobene Geschlecht der Schallenberger.

Im Stiftsbrief von 1340 stiften die Schallenberger die St. Johanniskapelle auf dem Friedhof von Niederwaldkirchen. Sollte ein Schallenberger innerhalb des Landes sterben, so sollte der Pfarrherr die Leiche holen und bei der Johanniskapelle beerdigen.

Am 24. Mai 1763 erbittet der Cooperator von Sierndorf, Mathias Pockfuß, vom Grafen Leopold Christoph von Schallenberg das erledigte Schlossbeneficium in Deinzendorf.

Die Familie von Schallenberg entstammt dem katholischen österreichischen Uradel, und zwar dem Stand der erbländischen österreichischen Reichsfreiherren vom 1. April 1636, mit Wappenverbesserung am 14. Juli 1656. Am 5. April 1666 wurden die Schallenberg in den Reichsgrafenstand mit Wappenverbesserung (Wappen Lappitz und Corbau) erhoben.

Die Vorfahren:

August Christoph Graf und Herr zu Schallenberg; geboren in Wien am 30. August 1803, gestorben in Wien am 17. Oktober 1865; K. K. Kämmerer und Oberst a. D., am 23. Juni 1852 Heirat Sidonie Tallian von Viszek, geboren am 4. Juli 1823 in Güns, gestorben in Wien am 14. November 1900.

Söhne:

1. Erwin Joseph Christoph, geboren in Karakau am 26. April 1853, , K. u. K. Kämmerer, Hochzeit mit Clemence Drasenvovitsch von Pofertve, Wien am 23. Oktober 1877.

Tochter Valeria Maria Sidonie, geboren in Wien am 29. April 1882, Hochzeit mit Georg Heise, K. u. K. Leutnant im Divisions-Artillerie-Regiment Nr. 32 in Lemberg. in Kalksburg am 8. Oktober 1905.

2. Tassilo Julius, geboren in Wien am 10. November 1856, K. u. K. Hilfsämterdirektor im Ministerium des kaiserlich und königlichen Hauses und des Äußern in Wien, Hochzeit mit Josephine Hardt von Harthenthur in Klosterneuburg am 10. März 1874, geschieden am 16. November 1907.

Kinder:

1. Herbert Erwin Joseph Anton, geboren in Wien am 29. März 1901.

2. Christine Maria Klementine Antonia Josefine, geboren in Wien am 3. Juni 1902.

Im September 1944 verlieh der Führer das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes an

Hauptmann Rudolf Schallenberg, Bataillonsführer in einem Grenadierregiment.

Der Generalkonsul in Prag, Graf Schallenberg, begleitet den österreichischen Handelsminister Heinl am 14. März 1947 zur Prager Messe.

1947 wird in Prag eine Wohlfahrtsinstitution gegründet, das „International Good Will Comitee of Lucies Trust New York Austria“ dessen Mitglied der ehemalige Legationsrat Graf Schallenberg und sechs Angestellte der österreichischen Gesandtschaft helfen Verfolgten durch Ausstellung österreichischer Pässe von 1947 bis 1949 zur Flucht.