Wildlife ist ein grosses Thema in Großbritannien. Besonders jetzt zu Fruehling wo eifrig geworben, gepaart, geboren und aufgezogen wird sind hier fast in jedem Garten private Photo- und Videokameras in Position gestellt, um die Bilder von unseren Wildtieren live ins Haus zu liefern. Aber diese Aufnahmen geben auch gute Einblicke darueber wie Klimawandel, Entwilderung und die sich rasch veränderten Wetterbedingungen sich auf den Fortbestand unserer Wildtiere auswirken.