„Der Wein ist eine Medizin, wenn er aber ohne Manier getrunken wird, ist er Gift. Der Wein ist eine Erquickung des Herzens, wenn er aber unmäßig genossen wird, ist er ein Tod der Seele. Der Wein ist ein Spielmann des Gemüts, wenn er aber häufig genommen wird, ist er ein Räuber der Reinigkeit. Der Wein ist ein Geschöpf Gottes, so gut, wenn er aber im Übermaß getrunken wird, ist er Geleitsmann und Wegweiser zu der Höll’. Der Wein macht Sau-Narren. Die Donau hat ihren Ursprung zu Donaueschingen, ist anfangs ein kleines kristallenes Bächlein, dass die kleinen Knaben darin pflegen zu spielen, darnach wächst sie allerweil mehr und mehr, zu Ulm, ist’s schon schiffbar, nachgehends wächst’s von einem Fluss zum anderen, endlich nachdem’s ganz groß einen Fluss durchs Schwabenland, durch Bayern durch Österreich, durch Ungarn genommen und andere Flüss’ gesoffen, so kommt endlich in Ungarn der große Fluss Savus (Save), das heißt auf deutsch – die Sau. Wie die Donau seynd diejenigen, welche gern Wein trinken; erstlich trinkens ein Glas vor Durst, darnach zum G’spass alsdann ein Glas zur G’sundheit, alsdann wieder ein Glas zur andern G’sundheit, da wächst das Feuchten und Netzen dergestalt, bis dieser von Verstand kommt und wird ein Narr, nachdem sauft er noch mehr, nimmer genug wie die Donau, bis endlich die Sau kommt und er wird ein Saunarr.“

Die Haltung dieses Predigers zum Wein war ambivalent. Einmal wettete er, er könne unbemerkt während der Predigt 1 ½ Liter trinken. Er gewann die Wette.