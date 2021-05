Die Geschichte der Schutzimpfung ist wesentlich älter und umfangreicher, als man glauben möchte. Seit den 1790er Jahren bewegt er in Steiermark die Gemüter, wie historische Dokumente beweisen. Besonders in den Bereich der Bezirkshauptmannschaft Leoben fanden die ersten behördlichen Maßnahmen statt. Ansteckende Krankheiten grassierten ebenfalls in der Landeshauptstadt besonders vom Jahr 1791 bis 1799, in Form von Epidemien, wie Masern, Scharlach, Blattern, Röteln. Die meisten Infektionen hörten in den kommenden Jahren auf, doch Pocken traten 1798 auf und dauerten bis 1807. Der Physikus Dr. St. Benditsch berichtet in der „Thopographischen Kunde von er Hauptstadt Grätz“ aus dem Jahre 1808 darüber. In dieser Zeit ließen sich zweitausend Kinder gegen Pocken impfen. Über die erfolgte Pockenschutzimpfung erhielten die Betroffenen ein Impfzeugnis. Im Jahre 1806 starben in Graz noch über sechzig Kinder an Blattern. Dr. Benditsch verfasste im Jahre 1807 eine Denkschrift, in der er behördliche Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten empfahl.

In der Steiermark hatte die Bevölkerung dem leichtfertigen Wunderglauben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht abgesagt. Die meisten abergläubischen und magischen Künste hatten bis 1850 mehr Überzeugungskraft als der Impfschutz, das war der Grund für folgende Rundschrift:

Wortwörtliche Abschrift aus dem Original:

„Nr. 5989.

Currende der k. k. Bezirkshauptmannschaft Leoben.

An sämmtliche Pfarr- und Gemeinde-Vorstände, Aerzte und Wundärzte dieser Bezirkshauptmannschaft.

Laut hohen Statthalterei-Erlasses vom 25. August l. J., Z. 6408, hat das hohe k. k. Ministerium des Innern mittelst Erlasses vom 19. Juli d. J., Z. 17755, über das Resultat der Impfung im Militärjahre 1849 seine geringe Zufriedenheit ausgesprochen, da das Impfoperat dieses Jahres ausweise, dass seit dem Jahr 1847 die Zahl der ungeimpft Verbliebenen sich alljährlich steigere, sowie die Zahl der Renitenten.

Das hohe Ministerium anerkennt die angeführten Gründe für dieses ungünstige Resultat: zum Theile die herrschenden Epidemien, welch die Vornahme der Impfungen beschränkten, sowie die politischen Wirren, in denen die Renitenz günstigen Boden fand, als für das Jahr 1848 wohl gültig, sowie die leider noch herrschenden Vorurteile des Landvolkes, drückt aber den Wunsch aus, dass nach dem Wegfallen der beiden ersteren Gründe der letztere umso regeren Eifer von allen hierzu berufenen Organen der Staatsverwaltung erfolgreich bekämpft und hierdurch die öffentliche Krankenpflege in einem ihrer wichtigsten Zweige, der Verhütung so verheerender Seuchen, wie die Menschenblattern, kräftig gehandhabt werde.

Sämmtliche Pfarr- und Gemeinde-Vorstände, Aerzte und Wundärzte, die zunächst hierzu berufen sind, und deren eifrige Bemühungen bei ihrer an wohlthätigem Einfluße so reichen Stellung von sicherem Erfolge gekrönt sein werden, werden demnach nicht nur an die bestehenden Vorschriften erinnert, sondern auch, Falls wider Erwarten die eindringlichsten Ermahnungen und Belehrungen fruchtlos bleiben sollten, zur unnachsichtigen gewissenhaften Handhabung der von Seite der Staatsverwaltung angeordneten, in ihren Bereich fallenden Maßregeln, selbst der indirekten Zwangsmaßregeln gegen die den darüber bestehenden Vorschriften zuwider Handelnden aufgefordert, und wollen alle stets vor Augen haben, dass die Schutzpockenimpfung eine förmliche Staatsanstalt sei.

Die Herren Pfarrvorstände werden insbesondere erinnert an ihre aufhabende Verpflichtung, bei der Vornahme der Taufe, beim Krankenbesuche, kurz bei jeder vorkommenden Gelegenheit durch Belehrung auf die Pfarrinsassen zu wirken; bei der Vornahme der Impfung an den bezeichneten Impfplätzen zu erscheinen und sich gewissenhaft an die Vorschriften bei der Beerdigung der an den Blattern Verstorbenen zu halten.

Die Herren Gemeinde-Vorstände werden desgleichen erinnert, durch Belehrung bei jedweder Gelegenheit zu wirken, jeden zu ihrer Kenntniß gelangten Fall von Erkrankung an echten Menschenblatter anzuzeigen, bei der Impfung zu erscheinen, Renitenten anzuzeigen, und die Durchführung der als nöthig erachteten Zwangsmaßregeln in jedem einzelnen Falle unnachsichtlich zu handhaben, schließlich die Herren Impfärzte in allen das Impfgeschäft betreffenden Anliegen bereitwillig und kräftig zu unterstützen,

Die Herren Impfärzte werden erinnert an die aufhabende Verpflichtung, ungesäumt die Anzeige zu machen, wenn auch nur 1 einziges Individuum an den echten Blattern erkrankt, desgleichen bei jedem zu ihrer Kenntnis gelangenden Verheimlichungsfall; an ihre Verantwortlichkeit bei Ausstellung der Impfzeugnisse an die Vorschriften bei Beerdigung der an Blattern Verstorbenen, deren genaue Befolgung sie zu überwachen haben; sie haben die Revaccination kräftig zu befördern; bei der Vornahme und Nachsichtspflege genau nach den bestehenden Vorschriften vorzugehen; schließlich die Rapporte genau zu verfassen und pünctlich einzusenden.

Die Herren Pfarr- und Gemeinde-Vorstände, sowie die Herren Impfärzte, welche nicht im Besitze der Impfinstruction vom Jahre 1836 sind, können sich um selbe bei der gefertigten k. k. Bezirkshauptmannschaft melden.

Im Auftrage des hohen Ministeriums wird die hohe Schlussfassung über die Vertheilung der Impfprämien für das Jahr 1849 im Anhange kundgemacht:

den ersten Impfpreis pr. Einhundert Gulden C. M. erhielt der Wundarzt Franz Sallocker zu Hörberg;

den zweiten gleichfalls pr. Einhundert Gulden C. M. der Wundarzt Alois Feiertag zu Burgau;

den dritten pr. Achtzig Gulden C. M. der Wundarzt Carl Barth zu Murau;

den vierten pr. Sechzig Gulden C. M. der Wundarzt Philipp Dreu zu Leutschach; und

den fünften ebenfalls pr. Sechzig Gulden C. M. der Wundarzt Julius Valentin zu Langenwang.

Leoben am 30. September 1851.

Der k. k. Bezirkshauptmann:

Eduard Edler v. Neupauer.“