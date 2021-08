Die Sprache der Gebildeten in der Steiermark ist die hochdeutsche, welche auch die Amtssprache ist. Die Bevölkerung redet in der Mundart, von der sie seit Kindheit geprägt ist, und zwar nach Gegend verschieden.

Die steirisch-deutsche Volks-Mundart hat eine charakteristische Prägung und Regelmäßigkeit und, im Gegensatz zur österreichischen Mundart eine gewisse Schärfe, wenn nicht Härte. Der Österreicher sagt z. b. „Voda, Alma, Ogsna, Kádl, Spögnödl, midnaunda;“ die Steirer dagegen: „Vota, Almen, Ox`n, Káttl, Speckhknödl, mitanner.“

Die steirische Mundart hat bestimmte und regelmäßige Fügungen wie die deutsche Standardsprache, übertrifft diese aber ungeachtet ihrer Schärfe noch an Kürze und Weichheit. Das Lied z. b. „Warst net aufi g´stiegn, warst net obi g´folln; warst mei Diendl bliebn, warst mei Weibl worn usw.“ würde in der Standardsprache viel weitläufiger sein, und wegen der zahlreichen Konsonanten auffallend rauer klingen. Die Satzgefüge der Mundart sind sehr einfach, der schlichten Denkweise der Bevölkerung angemessen. Vom Imperfekt wird bloß der Konjunktiv verwendet, z. B. i gangat, stangat, trogat, wárat, drukat (ich ginge, stünde, trüge, wäre, drückte); statt des Genetivs wird der Ablativ gebraucht, wie im griechischen oder der Dativ mit sein oder ihr, z. b. „Das Haus des Vaters, der Hut der Schwester“ lautet im Dialekt:´s Haus vom Vota, da Huat von der Schwester“ oder: „dem Vota sein Haus, der Schwester ihr Hut.“

Im Bezirk Eibiswald wird wie im ganzen Sulmtal, in einer weichen singenden deutschen Mundart gesprochen, welche besonders das Eigentümliche hat, das tiefe „a“ durchgehend wie „eo“ (z. B. Weossa) statt Wossa) ausgesprochen wird.

In Arnfels ist die Sprache deutsch im Sulmtaler Dialekt; nur in einigen Gemeinden (Kappel, Großwalz, Schloßberg und Pesnitz) wird auch windisch mit vielen deutschen Ausdrücken gemischt gesprochen.

Die deutsche Sprache wird im Bezirk Voitsberg auf dem Gebirge mehr nach dem obersteirischen, in den übrigen aber in dem eigenartigen, mehr harten Dialekt des Kainachbodens mit einem bellenden Jargon gesprochen, welcher vielleicht in den heftigen, streitlustigen Gemütscharakter seiner Bewohner seinen Grund haben dürfte. Übrigens ist diese Mundart in ihrem Bau sprachrichtiger, als die norddeutschen Dialekte; die gleichen eigenartigen Ausdrücke findet man häufig in Ulrich von Liechtenstein´s und Ottokar von Hornek´s Gedichten und Reimen.

Die deutsche Sprache wird auf den Bergen und im Laßnitztal im Bezirk Deutschlandsberg in demselben Dialekt gesprochen wie in Stainz und Voitsberg; nur im Sulmtal herrscht eine etwas weichere, den singenden slawischen Tönen ähnlicher Mundart.

Im Bezirk Leibnitz ist die Sprache deutsch in der Sulmtaler Mundart; in einigen Gemeinden an der slowenischen Grenze wird auch etwas windisch gesprochen.

In der Gegend von Mureck ist in der ganzen linken Murgegend spricht man einen ähnlichen Dialekt wie im Sulmtal, in einer gezogenen aber weniger singenden Mundart; am rechten Murufer an der Straße gemischt deutsch und windisch und in den Windischen Büheln nur windisch in einem singenden mit vielen deutschen Ausdrücken gemischten Dialekt gesprochen.

Im Bezirk Weiz wird die deutsche Sprache in einer etwas milderen und klareren Mundart gesprochen als westlich von Graz. Derselbe Dialekt ist im gesamten Raabtal vertreten.

Der deutsche Sprachdialekt ist im Bezirk Gleisdorf weniger rau, als in andere, erscheint mehr dem der Umgebung Graz ähnlich, und streift an der südlichen grenze schon an den weichen, sogenannten „Hianzen-Dialekt“ mit seinen vielen Doppellauten und dem charakteristischen „ui“, welcher tief ins Burgenland hineinzieht, wo er noch in seiner ganzen Urwüchsigkeit gehört wird.

In der Gegend von Pöllau gleicht der Dialekt dem im Bezirk Weiz, nur wird er hier mehr dem niederösterreichischen ähnlich, ziemlich klar und leicht verständlich. Das gilt auch für die Bezirke Vorau und Friedberg.

Die Mundart im Bezirk Hartberg ist angenehm und verständlich, beinahe gleich mit der im Bezirk Friedberg; nur wird sie südlich an der burgenländischen Grenze mehr gedehnt.

Die deutsche Mundart im Amtsbezirk Feldbach ist im Raabtal von der in den Bezirken Gleisdorf und Graz Umgebung üblichen nicht verschieden, streift aber nordöstliche gegen Fürstenfeld hin schon mehr in einem weichen singenden , und gegen Mureck zu einem etwas bellenden Dialekt.

Im Bezirk Fürstenfeld ist die deutsche Sprachmundart dieselbe wie in den Bezirken Feldbach und Fehring, und hat besonders an der burgenländischen Grenze hin einen eigentümlichen gedehnten und singenden Charakter. Besonders auffallend ist, dass dem „u“, manchmal auch einem anderen Vokal ein „i“ nachgesetzt wird. So spricht man: Muitter, Bruider, Huit, Gains, Loich usw. Diese Mundart ist auch unter den deutschen Burgenländern , welche man „Hianzen“ nennt, allgemein üblich, und heißt daher auch allgemein hianzische.

Sprachgruppen

Die Sprachen der verschiedenen Volksgruppen sind: Die Studentensprache, die Tölpelsprache (d. h. die der Bauern), Jägersprache, Schiffersprache, Bergmannssprache, Handwerkersprache, Soldatensprache, Tieflingsprache (d. h. die der Kellner), Aglersprache (d. h. die der Kutscher und Fuhrleute), Fallmachersprache (die der Spieler und Schatzgräber), Fieselsprache (d. h. die der Bummler), Tammersprache (gemeinsamer Name für die Schinder und Dirnen), Schindersprache und schließlich die Sprache der Freudenmädchen.