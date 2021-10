Wer nicht weiß, muss alles glauben!

Im Grunde genommen ist das Glück des Lebens nichts anderes, als der unbedingte Wille ständig zu lernen und zu erkennen, dass Leben kämpfen bedeutet, egal, was uns Esoterikerinnen und Energetikerinnen vormachen wollen.

Diese Erkenntnis beruht auf meine persönliche Erfahrung, die ich mir auf einem

erfolgreichen Lebensweg aneignen konnte. Nach meiner Erfahrung bringt jedes Lernen innerhalb von fünf Jahren, egal was man lernt, Profit. Beispiele erfolgreicher Selbstoptimierung sind Napoleon I., Dostojewski mit seinem Werk „Meine Universitäten“ und Jack London, der ein Lexikon auswendig lernte.

Selbst Erwachsene mit guter Ausbildung, können ihren Kindern nur beschränkt Wissen weitergeben, denn zu eine umfassenden Bildung gehört mehr als handwerkliche Fähigkeiten. Neben einer ausreichenden Allgemeinbildung benötigt man für eventuelle Lebenskrisen auch spirituelle Kompetenz.

Man kann seine Bildung fördern, indem man sich einen Plan erstellt, wie z. B. eine Leseliste mit etwa hundert Büchern zur Anreicherung der Allgemeinbildung. In Sachen Spiritualität empfehle ich ein kontinuierliches Bibelstudium. Wer eine Leseliste erstellen will, kann mich um Hilfe bitten. Im Übrigen empfehle ich den Leserinnen das Studium meiner kostenlosen Beiträge als Regionaut.

Seien Sie kritisch, hinterfragen sie sowohl die „Lightartikel“ der manipulatorischen Medien, wie auch die Aussagen der Lehrerinnen. Gerade auf dem Gebiet der sogenannten „Volkskultur“ grassieren Irrlehren, wie z. B. der Klapotetz sei Gerät zur Vogelvergrämung oder der Rastelbinder hieße so, weil er rasselnd daherkäme. Fragen Sie jede oder jeden, der ihn ein „Geschichterl“ hineindrücken will, um die Quellen. So manches, das so plausibel klingt, ist so falsch. Den in Zeitungen veröffentlichten populärwissenschaftlichen Beiträgen, fehlt meistens die Quellenangabe, womit nur mehr der Unterhaltungswert gegeben ist.

Liebe Kinder und Jugendliche, lernt, stärkt euren Körper, meidet Alkohol, Nikotin und andere Suchtmittel, denn nur jene können die Zukunft gestalten, die gewappnet