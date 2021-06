Unglaubliche 15 Jahre spielt die südsteirische Nummer 1 bereits in der Regionalliga Mitte.

Das Jubiläumsjahr starten die Gallier mit neuem Vorstand, neuem Trainer und auch das

Sportstadion erstrahlt rundum in neuem Glanz.

Zum neuen Obmann wurde DI Reinhard Hohl gewählt, der bereits in den letzten Jahren eine gewichtige Rolle bei den Galliern spielte. An seine Seite wurden die beiden Obmann-Stellvertreter Dr. Reinhard Neumeister und Erwin Schober gestellt, die für den organisatorischen und sportlichen Bereich des SV Allerheiligen neue Impulse setzen werden.

Die Positionen als Kassier bekleiden fortan DI Josef Stradner und Mag. Ulrike Neumeister als Kassier-Stellvertreterin. Als Schriftführer bzw. Schriftführer-Stellvertreterin gehören zukünftig Johannes Tropper, BA und Karin Spath dem Vorstand an.

Auch im Jugendbereich gab es eine organisatorische Veränderung. Da Erwin Schober zukünftig sich in erster Linie auf die beiden Kampfmannschaften fokussiert, wird ein Duo seine Position übernehmen. Mit DI Thomas Reischl und Josef Felgitscher wurden zwei Nachfolger ernannt, die aus unterschiedlichen Positionen heraus bereits bestens mit der Philosophie des SV Allerheiligen vertraut sind.

Neo Obmann DI Reinhard Hohl: „Auch in Zukunft hat der SV Allerheiligen wieder eine Top Vereinsführung. Besonders stolz bin ich auch auf die vielen ehrenamtlichen Helfer die unser Jubiläumsjahr unterstützen. Ein besonderer Dank auch an den bisherigen Vorstand für die erbrachten Leistungen und den unermüdlichen Einsatz für den ASV.“

Wunschtrainer Bernd Windisch wurde verpflichtet

Ein Nachfolger für Zoran Eskinja wurde schnell gefunden. Es handelt sich um den 40-jährigen Bernd Windisch. Der gebürtige Leobener war seit 2018 Cheftrainer des SV Gleinstätten. Trotz seiner noch jungen Trainerkarriere kann Bernd Windisch auf eine lange Fußballkarriere zurückblicken. 120 Spiele in der österreichischen Bundesliga und 113 Spiele in der zweiten Liga absolvierte der damalige Mittelfeldspieler. In seiner Profikarriere machte sich Windisch nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Tirol einen Namen. Seine erfolgreichste Zeit hatte er dort nämlich mit Wacker Innsbruck, wo er Teil der Aufstiegsmannschaft 2003/2004 war und danach mehrere Jahre zu den Leistungsträgern in der Bundesliga zählte.

ASV Sportchef Erwin Schober: „Mit Bernd Windisch haben wir unseren Wunschtrainer verpflichtet. Jungfußballer haben jetzt die Möglichkeit in Allerheilgen sich für höhere Aufgaben zu präsentieren."

Sportstadion erstrahlt im neuem Glanz

Die Corona Pause wurde genützt um das Sportstadion in allen Bereichen zu renovieren.

Bürgermeister Allerheiligen Christian Sekli: „Wir haben die Corona Pause genützt um unser Sportstadion in allen Bereichen zu erneuern. Jetzt hat unsere Jugend wieder optimale Möglichkeiten und unsere Kampfmannschaft startet mit besten Voraussetzungen in das Jubiläumsjahr.“