Das 43. Südsteirische Hallenmasters in Leibnitz startet

Fußballfreunde aufgepasst: Es ist endlich wieder soweit! Am Freitag, dem 27. Dezember startet das bereits 43. Südsteirische Hallenmasters in der Heidinger Sporthalle von Leibnitz.

LEIBNITZ. Vom 27. Dezember bis 6. Jänner 2020 findet das traditionsreiche Südsteirische Hallenmasters in Leibnitz statt. Organisator Peter Jammernegg und sein Team haben wieder dafür gesorgt, dass ein reibungsloser Ablauf des Turnieres gewährleistet ist. Auf dem Parkett sind die Kinder und Jugendlichen, die Damen, die Legenden und die Herren zu sehen. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei!

Hochkarätig besetzt

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fußballfans auf zahlreiche bekannte Spieler aus Regionalliga, Landesliga und Co. freuen. Besonders beliebt ist immer das Legenden-Masters, das gleich am ersten Tag ab 17 Uhr über die Bühne gehen wird. Den Abschluss machen schon traditionell die Ladies am 6. Jänner. Das Finale der Herren findet am 5. Dezember statt.

Beim Baustein-Gewinnspiel gibt es wieder wertvolle Warenpreise zu gewinnen, so lockt unter anderem ein Reisegutschein.

Der Club Leibnitz Youngsters Fußball in Kooperation mit der Stadtgemeinde Leibnitz und Turniermanager Peter Jammernegg freuen sich auf die kommende Auflage des traditionsreichen Hallenturnieres.

