Am letzten Wochenende im Juli wurde wieder um Krone & Diadem im Beachvolleyball in Leibnitz gespielt.

LEIBNITZ. Mit 20 gemeldeten Teams wurde ein neuer Rekord erzielt und in über 60 Spielen wurde auf der herrlichen Anlage im städtischen Bad das Siegerteam im Mixed Beachvolleyball ermittelt.

Die Beachvolleyballer hatten nicht nur mit ihren Gegnern zu kämpfen – auch das Wetter mit einigen Starkregen wurde zur besonderen Herausforderung.

Am Ende setzte sich das Team "Kati steht am Netz" mit Katrin Wonisch und Martin Timischl durch und wurde mit Krone & Diadem geehrt. Ein toller Erfolg gelang dem Leibnitzer Team Lena Pölzl und Michael Ruffenacht – mit einer Serie an Siegen ging es bis ins Finale und sie können sich über einen zweiten Platz freuen.

Phase der Erholung

In den nächsten Wochen gibt es urlaubsbedingt eine Phase der Erholung – aber bereits Ende August beginnt die Vorbereitung für die kommende Meisterschaft in der Halle, wo das Team der ersten Herrenmannschaft als Favorit in die Landesliga geht. Mit einem Trainingslager Mitte September und einigen Vorbereitungsturnieren wird das Team um Trainer Wolfgang Sauer alles versuchen, um in Topform in die ersten Spiele zu gehen und die Chance auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu erkämpfen.

Alle Informationen zum Volleyball in Leibnitz gibt es auf www.volleyball-leibnitz.at

