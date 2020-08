Die Hauptstufe des LAZ Leibnitz befindet sich im Vollbetrieb. Die Sichtung für die Vorstufe findet in Leibnitz statt.

In der letzten Juliwoche startete das LAZ Leibnitz mit der Hauptstufe in die Saison 2020/21.

Standortleiter Stefan Dörner konnte 21 Jugendliche – 20 Buben und ein Mädchen – zur ersten Einheit begrüßen. Seither trainieren diese unter der Anleitung der verantwortlichen Trainer vier Mal in der Woche, wobei natürlich auf die momentane spezielle Situation im Trainingsbetrieb besonderes Augenmerk gelegt werden muss.

Von folgenden Vereinen finden sich derzeit Spieler in der Hauptstufe:

Allerheiligen/2

Frannach/1

Fußballcollege Leibnitz/5

Flavia Solva/1

Siebing/1

AC Linden/3

Lebring/1

Großklein/5

Straß/1

Tillmitsch/1

Trainerstab der Hauptstufe: Stefan Dörner, Josef Fleith, Erwin Ziegler, Willi Schantl,

Stefan Matic

Physiotherapeut: Kevin Maritschnegg

Sportarzt: Dr. Horst Grubelnik

Alle 21 Spieler absolvierten vor ihrem Eintritt in die Hauptstufe eine der beiden Vorstufen Leibnitz bzw. Großklein. Während die Sichtung für die Vorstufe in Großklein bereits Anfang März über die Bühne ging, so steht die Sichtung für die Vorstufe in Leibnitz noch bevor.

Diese findet am Samstag, dem 5. September 2020, mit Beginn um 09.00 Uhr, am SVL-Platz Leibnitz (Nähe Dieselkino) statt.

Interessierte, talentierte, fußballbegeisterte Mädchen und Burschen der Jahrgänge 2009 und 2010 können ihr Können unter Beweis stellen.

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, wird um Anmeldung per E-Mail an st.matic@outlook.com bis Donnerstag, 03. September 2020, gebeten.