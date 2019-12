Der SV Raika Schurian Consulting Kitzeck unter Obmann Ewald Strutz und seinem Vorstands-Team (Reinmund Reiterer, Markus Pronegg) startet unter dem erfahrenen Trainer Reinhold Wutte (Landesverbandstrainer) mit einer KM Ib erstmals in die Meisterschaft des steirischen Fußballverbandes.

Ankündigung: ++Breaking NEWS SV Raika Schurian Consulting Kitzeck ++

Die Philosophie ist einfach. Null Druck aber Toptraining durch unseren geprüften Landesverbandstrainer Reinhold Wutte der vor allem auf junge - aber auch auf “ältere” Spieler setzt, damit der SV Raika Schurian Consulting Kitzeck sobald als möglich in der 1. Klasse spielen kann.

Reinhold Wutte: Trainer SV Raika Schurian Consulting Kitzeck

30.12.2019 - Statement:

Wir starten im Frühjahr 2020 bereits im Jänner mit der Vorbereitung die sehr intensiv werden wird. Wir dürfen dank des Steirischen Fußballverbandes und der teilnehmenden Vereine bereits im Frühjahr in der IB Liga mitspielen um Erfahrung zu sammeln. Ich bin top motiviert und danke unseren Obmann Ewald “Enzo” Strutz für das Vertrauen, das mir andere Vereine nicht geschenkt haben. Dafür Danke! Ich werde sicherlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren den SV Raika Schurian Consulting Kitzeck treu bleiben und auch der Jugendarbeit in den Vereinen in denen ich tätig bin (Kitzeck, Heimschuh, Großklein ...).

Lebenslauf:

FC Großklein Spieler

SV Tondach Gleinstätten Spieler

SV Heimschuh Spieler

Sportlicher Leiter FC Großklein (Landesliga) 2,5 Jahre mit Hans Zirngast als Obmann

Sportlicher Leiter beim SV Tondach Gleinstätten - größter Erfolg Aufstieg in die Regionalliga unter Trainer Stefan Dörner und TT Wolfgang Koch, 3 Jahre, davon 1 Jahr RL mit Anton “Toni” Ehmann

Sportlicher Leiter beim ASV Allerheiligen unter dem Toptrainer Morrigl.

Sportlicher Leiter bei Tillmitsch

Jugendleiter in Heimschuh ab 1.1.2017 bis 31.12.2018 und bereits von 1995-2006

Jugendleiter in Kitzeck ab 1.1.2019 und vorher von 2011 bis 2017

Erfolge als Trainer: (nur die wichtigsten)

U12 Meister mit Heimschuh 1996

Grenzlandcupmeister mit dem SV Fresing-Kitzeck

Durch jahreslanges Training als Spieler, als sportlicher Leiter bei Topvereinen und als Jugend- und KM Trainer in Fresing-Kitzeck und der Damenmannschaft von SV Heimschuh verfüge ich über ein großes Wissen und habe in den letzten Jahren auch beim Starcamp mit Trainergrößen Gregor Pötscher und Enrico Kulovits und vielen mehr viel Erfahrung gesammelt.

Im Jahr 2020 ist das Ziel die B-Lizenz zu machen und dann in weiterer Folge auch die A-Lizenz, da ich in den letzten Monaten körperlich wieder topfit wurde und hart weiter arbeite um diese Ziele zu erreichen.

Ich danke dem SV Raika Schurian Consulting Kitzeck für diese Chance und ich will nicht tiefstapeln, aber wir werden Lehrgeld zahlen, aber auch Überraschungen liefern mit die keiner rechnet.

Warum Kitzeck?

Top Obmann - Top Vereinsführung - Top Sponsoren - Neuanfang - meine Stärke liegt nicht nur am Platz sondern auch darin dass ich keine fertigen Spieler brauche, sondern nur willige, egal wie jung oder alt und vor allem steht in Kitzeck der Fußball im Vordergrund im Jugendbereich und auch natürlich auch im KM Bereich.

Damit ich mich auf diese große Aufgabe konzentrieren kann habe ich mit Christian Anderhuber, Jugendleiter Stellvertreter und Jugendkoordinator der JSG Kitzeck-Heimschuh einen top motivierten Mann an meiner Seite, der mich top unterstützt. Danke Christian.

Ein großer Dank geht abschließend an alle Sponsoren der Raika und vor allem unserem großzügigen Sponsor Schurian Consulting und an alle Funktionäre und Spieler und Unterstützer des tollen Vereins. Die Infrastruktur wird ausgebaut - die Platzkommission wurde bereits durch den Vize-Präsidenten des Steirischen Fußballverbandes Herrn DI Faist durchgeführt und wir hoffen auf Unterstützung, damit aus dem tollen Platz ein kleines “schmuckes” kleines Stadion wird. Mit der neuen Uhr und den Ersatzbänken und vielen anderen Dingen hat unser Team unter Obmann Ewald Strutz bereits viel erreicht. Danke dem gesamten Gemeinderat der Gemeinde Kitzeck im Sausal.

Sportliche Grüße

Reinhold Wutte 0650/481 22 09

PS Jeder Spieler ist bei uns Willkommen und wird gerne in die “Familie” SV Kitzeck aufgenommen egal ob Jugend oder KM Spieler.

In diesem Sinne wünscht der SV Raika Schurian Consulting Kitzeck allen Lesern der Woche ein gutes Neues Jahr 2020 und bedankt sich bei allen Sponsoren, Fans, Eltern, Trainer und Förderer und Zuseher (Fans) und Vereinsmitglieder für das Jahr 2019.

Abschließend dürfen wir voller Stolz bekanntgeben, dass im Jugendbereich mit Christian Anderhuber (Fresinger-3facher Familienvater) und seiner liebe Frau ein tolles Team die Hauptjugendleitung zusammen mit unserem KM Trainer Reinhold Wutte übernimmt. Weiters wird Christian die U7 Mädchen und die U7 Jungs der JSG Kitzeck-Heimschuh trainieren und somit unseren Jugendleiter Reinhold Wutte unterstützen. Danke Christian wie freuen uns auf deinen Einsatz für die JSG Kitzeck-Heimschuh und für den SV Raika Schurian Consulting Kitzeck Christian Anderhuber wird darüberhinaus das Jugendteam um Michalea Schwarz und Ernestine Spencer samt Team tatkräftig unterstützen.

Wichtiger Termine:

Samstag, 11. April 2020 (Karsamstag) 15 h, großes Auftaktspiel der KM SV Raika Schurian Consulting Kitzeck gegen Grazer SC um 15h00 in Fresing (neben Feuerwehrhaus)

Ostermontag, 13. April 2020, Bergrally in St. Andrä-Höch und Kitzeck und der SV Kitzeck ist mit dabei ... unser Stand ist bei der Schlusskurve - wir würden uns freuen Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Für beste Versorgung und Stimmung sorgt das Team um unserem Obmann Ewald Strutz.

Unsere Philosphie ist es junge Spieler zu fördern - aber auch ältere Spieler zum Einsatz zu bringen um ein homogenes Team zu formen - in der Jugend sind wir seit Jahren bereits ein Begriff aber in der KM werden wir erstmals einsteigen, nachdem wir jahrelange im Grenzlandcup Erfahrung gesammelt haben.

Wir geben unser Bestes und werden auch die Infrastruktur hoffentlich verbessern können, daher bitten wir die Gemeinde Kitzeck i.S. auf diesem Wege uns zu unterstützen, denn einige Dinge müssen noch unbedingt gemacht werden, damit wir auch auf Dauer ein tolles kleines "schmuckes Stadion" haben werden. Ein Danke auf diesem Wege dem gesamten Gemeinderat der Gemeinde Kitzeck im Sausal für die bisherige und vor allem für die zukünftige Unterstützung.

Sportliche Grüße

Ewald "Enzo" Strutz (Obmann)

Starcamps unter Reinhold Wutte und Leiter Gregor Pötscher und Enrico Kulovits in den Sommerferien:

VEREINSUNABHÄNGIG

Training mit Toptrainern - Training in den Sommerferien - MO-FR Toporganisation - Toptrainer - Topleistungen - Viel Spass und .....ganz viel mehr

1.) die JSG Kitzeck-Heimschuh: Sportplatz Heimschuh: 20.-24. Juli 2020

2.) der FC Großklein:   Sportplatz Großklein: 3.-7. August 2020

Diese Starcamps werden von der VDF (Fußballgewerkschaft) ausgerichtet und sind top organisiert zu einem Toppreis. Für Details melden Sie sich bei Reinhold Wutte: 0650/481 22 09 oder E-Mail: svkitzeckneu@gmail.com DANKE!