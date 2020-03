Nachwuchs des WSV St Nikolai im Sausal zeigt auf

Der WSV St.Nikolai im Sausal nahm mit starker Beteiligung an den Landesmeisterschaften auf der Naturbahn in Winterleiten/Obdach teil.

Für die kleinsten im Verein war es das erste Rennen ihrer jungen Karriere. Mit Ehrgeiz, Mut und vollen Einsatz konnten die Sportler hervorragende Ergebnisse einfahren. Magdalena Schwab erreichte in der Schülerklasse weiblich Silber und Valentina Grasch holte sich die Goldene.

Raphael Krottmaier konnte sich vor seinen Bruder Tobias Silber in der Schülerklasse männlich holen. Den Sieg holte sich Konstantin Grasch, der sich wie auch seine Schwester Valentina somit die erste Goldene erkämpfte. Jessica Knaus konnte wieder eine Goldene in der Jugendklasse jubeln, nachdem sie bei der österreichischen Meisterschaft im Rennrodeln den undankbaren aber hervorragenden vierten Platz erreichte. Luca Reininger holte mit zwei sehr guten Laufzeiten ebenfalls den Sieg in der Jugendklasse männlich nach St Nikolai. Somit konnte er mit der Bronze bei den österreichischen Meisterschaften und den dritten Platz im Austria Cup eine gute Saison beenden. Gemeinsam konnte unsere Jugend somit, die sich mit Herz diese schwierige Eisbahn herunterwagten, ein großartige Saison abschließen.

Termin vormerken

Um unsere Jugend weiterhin so gut Unterstützen und Fördern zu können veranstalten wir einen Kabarettabend mit dem Titel „Die Miststücke“ präsentiert vom Bäuerinnenkabarett am 21. März 2020 um 19 Uhr in Mehrzweckhalle St Nikolai im Sausal.