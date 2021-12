Das gemeinsame Auftreten und die gleichen Dressen sind seit jeher ein Zeichen von Zusammengehörigkeit und Teamgeist. Das gilt längst auch für Schulen. So hat nun die MS Leutschach mit der Raiffeisenbank Leutschach und Prok. Karl Sauer für diese Idee den richtigen Partner gefunden.



LEUTSCHACH AN DER WEINSTRASSE. Den Schülerinnen und Schülern der MS Leutschach konnte damit noch vor den Ferien ein tolles Weihnachtsgeschenk gemacht werden.

Bewegung und Sport sind wichtig

Unter Beisein der Direktorin Dipl.-Päd. Monika Herischko, Bürgermeister Erich Plasch, Prok. Karl Sauer und vielen Schülerinnen und Schülern wurden nun 50 moderne Sportrikots bestehend aus T-Shirt und Hose im neuen Turnsaal übergeben und gleich anschließend präsentiert.

Sauer, selber erfolgreicher Hobbysportler, sieht in der Investition seines Bankunternehmens einen wichtigen Beitrag für Bewegung und Sport, gerade in Zeiten von Lockdown und eingeschränkten Möglichkeiten für junge Menschen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und der Teamgeist, so sind sich alle einig, soll mit den modernen Trikots natürlich stark gestärkt werden.

Das Team der MS Leutschach bedankt sich herzlichst und hofft auf hoffentlich viele Einsatzmöglichkeiten der neuen Teamdressen.