Nach zwei Runden steht die SU Rebenland mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von plus sechs Toren doch einigermaßen überraschend an der Tabellenspitze der Oberliga Mitte West.

Beim ersten Meisterschaftsheimspiel nach fast 300 Tagen konnte das Team von Coach Patrick Rieger ein bärenstarkes 5:0 gegen den SV Pachern in der gut gefüllten Rebenland-Arena hinlegen. Doch so klar war die Partie vor allem in der 1. Hälfte ganz und gar nicht. Vor allem in den ersten 20 Minuten hatten die Gäste doch einige dicken Möglichkeiten, außer einem Stangenköpfler war aber nichts zählbares dabei. Auch einige gute Freistoßmöglichkeiten von Pacherns Marco Foda fanden nicht in das Tor vom sicheren Rebenland Schlussmann Michael Sammer. Das dann doch etwas überraschende 1:0 durch Lukas Großschädel löste bei den Rebenländern den sprichwörtlichen Knopf: Angriff um Angriff, durchaus ansprechend und schnell kombiniert, und der Pausenstand nach dem 2:0 von Kapitän Markus Reinegger völlig verdient. Wer nach der Pause einen Pachern Sturmlauf erwartete: Fehlanzeige!

Mit viel Druck von den Rebenländer Rotjacken geht es in die zweite Hälfte, wobei die Tore wie am Fließband fallen: Vojko Tominc, Philipp Kasch (ET) und der eingewechselte Simon Weiland mit einem traumhaften ersten Meisterschaftstor sorgen schlussendlich für ein ungefährdetes 5:0. In den nächsten Runden trifft der neue Tabellenführer auswärts auf Rein und am 18.9. wieder daheim auf Frohnleiten.