Weinblattler pilgerten mit dem Rennrad nach Mariazell

Vorige Woche gab es ein Weinblattler-Rennradpilgern nach Mariazell.

Gestartet wurde ganz zeitig um 7 Uhr in Lebring. Zielsicher führte Navigator Franz Krisper die Gruppe, bestehend aus drei Männern und zwei Damen über Graz, Bruck, Mitterdorf und Mürzzuschlag über den Lahnsattel nach Mariazell wo wir rührend empfangen wurden. Um die 200 Tageskilometer voll zu machen, fuhren die Weinblattler noch zum Erlaufsee um die Füße im kühlen Nass zu erfrischen. Am nächsten Tag gings natürlich per pedes wieder zurück nach Hause.