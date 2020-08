Abschied nach 23 Jahren bei Jöbstl Bauerngut

Im August 2020 hat ein ganz Großer die Firma Jöbstl Bauerngut in Richtung Ruhestand verlassen, so der Geschäftsführer Alois Strohmeier. Karoly Bachmann hat 23 Jahre lang die komplette Zerlegung im Unternehmen geprägt und war Jahrzehnte lang der Leiter dieser Abteilung.



Als Karoly Bachmann zu Jöbstl Bauerngut kam, war die Zerlegung gerade in den Kinderschuhen. Herr Bachmann entwickelte seine Abteilung zu einem Schmuckstück des Unternehmens. Zur jetzigen Pensionierung verabschieden sich mehr als 850 Kollegen von „Karoly“.

Es ist eine Auszeichnung für jede Firma, wenn Mitarbeiter Jahrzehnte unter ihrem Dach verbringen. Sein Umgang mit Menschen, seine hohes Fachwissen und seine Problemlösungskompetenz hat viele im Betrieb mitgerissen und das familiäre Klima im Betrieb sehr positiv beeinflusst, so der Geschäftsführer Christian Hackl.

Zum Abschied wurde eine Urkunde und ein Gutschein für eine Woche Österreich-Urlaub überreicht.

Jöbstl Bauerngut gratuliert herzlich und wünscht für den neuen Lebensabschnitt alles Gute!