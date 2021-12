Das neue Konzept der Volksbank Steiermark in Leibnitz punktet mit Wohlfühlambiente, was den Kunden gut gefällt.



Mit der neu gestalteten Filiale in Leibnitz wurde etwas geschafft, was davor kaum vorstellbar war: Der Bankbesuch wird zu einem Erlebnis und die Kunden werden mit einer Wohlfühlatmosphäre abgeholt. Das neue Bankkonzept, bei dem Leibnitz eine Vorreiterrolle in der Steiermark einnimmt, kommt bei den Kunden sehr gut an. "Unsere Filiale ist wirklich alles, außer gewöhnlich", freut sich Filialverbundleiter Lutz Sommerfeld.

"Die neue Filiale der Volksbank Leibnitz ist wirklich alles, außer gewöhnlich!" - Lutz Sommerfeld, Filialverbundleiter

Wohnzimmer-Charakter

"Die Beratungssituation ist eine völlig neue und einzigartige, da das Ambiente an ein Wohnzimmer erinnert und nichts mehr mit einer klassischen Bankfiliale, wie wir sie seit Jahrzehnten alle kennen, zu tun hat", erläutert Sommerfeld weiter. Das neue Konzept spiegelt sich auch in der Namensgebung der einzelnen Beratungszimmer wider. So verfügt die Volksbank nun über eine Café Bar und ein Café Zimmer, den Green Room, ein Wohnzimmer, sowie die Lounge im Foyer. "Dadurch verlaufen auch die Kundengespräche viel entspannter, ja fast freundschaftlich und trotzdem diskret", freut sich Lutz Sommerfeld.

Besonders groß wird in der modernen und hellen Erlebnisbank der Servicecharakter geschrieben. So werden die Kunden schon im Foyer von einem Servicemanager empfangen. Dieser steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, wenn es zum Beispiel Probleme und Fragen im Selbstbedienungsbereich gibt.

Besondere Atmosphäre

Das viele Holz, gepaart mit warmen Tönen, schafft ein harmonisches Klima und durch die Lounge im Foyer entsteht eine entspannte Atmosphäre. Das wissen auch die Mitarbeiter zu schätzen.

"Durch das neue Konzept verlaufen die Kundengespräche viel entspannter, aber dennoch diskret." - Lutz Sommerfeld, Filialverbundleiter

"Die neue Hausbank ist einfach etwas ganz Besonderes", ist ihr einstimmiges Urteil. "Durch die neuen Arbeitsabläufe werden die Arbeitsplätze tagsüber immer wieder mal gewechselt, dadurch wird auch der Arbeitsalltag abwechslungsreicher. Der Kundenkontakt ist wieder intensiver, man ist wieder näher am Menschen", betont Lutz Sommerfeld.

Neue Servicezeiten

Auch die Servicezeiten wurden nun von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr ausgeweitet. Weiters können Beratungszeiten nach wie vor individuell vereinbart werden, auch außerhalb der klassischen Servicezeiten.