Im Gesundheits- und Lebensenergiezentrum "forum energetix" stehen die MitarbeiterInnen im Vordergrund.

2009 haben wir mit zwei MitarbeiterInnen, mit viel Spaß und Engagement, als Gesundheitsprojekt für die MitarbeiterInnen des Unternehmens Eurotransline GmbH, begonnen. Heute sind wir ein eigenständiges, erfolgreiches Wahlambulatorium für Physiotherapie. Als Team verschiedenster Disziplinen (ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, MasseurInnen, Shiatsu-PraktikerInnen) ist es unsere Leidenschaft und Begeisterung, erfolgreich an der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit zu arbeiten. Neben der fachlichen Qualität steht der Spaß an der Arbeit und die Freude am Umgang mit Menschen im Vordergrund.

Der Mensch im Mittelpunkt



Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, unseren KundInnen auf dem Weg zur Genesung solange zu begleiten, dass alle Ihre Schmerzen beseitigt werden können und sie wieder die Lebensqualität, die sie sich wünschen, verspüren können. Denn wir wissen, dass die Gesundheit die Basis und das Fundament für ein erfülltes und glückliches Leben ist.

"Gesund erfolgreich, erfolgreich gesund.

Das ist das Motto von forum energetix!" - Viktor Wratschko,

Geschäftsführer

Stärken einbringen

Optimismus, Freude am Leben, Leidenschaft und Enthusiasmus an der Arbeit zeichnen uns aus! Damit wir all diese Eigenschaften beibehalten können, versuchen wir dem gesamten Team die bestmögliche Umgebung und Unterstützung zu bieten, damit jeder und jede die eigenen Stärken optimal einbringen kann!

Sonja Tatzl, Assistentin der Geschäftsführung, über "forum energetix": „Es ist mir eine Freude unseren MitarbeiterInnen mithilfe einer interdisziplinären Zusammenarbeit die ganzheitliche Betrachtung der Gesundheit unserer PatientInnen zu ermöglichen und die Lebensqualität dieser, durch die richtige Vorgehensweise und den Austausch im Team zu steigern. Unsere familiäre Unternehmenskultur zeichnet die Arbeit hier besonders aus. Die kontinuierlichen Fortbildungen unserer MitarbeiterInnen, sowie deren Entwicklung und Entfaltung liegen uns besonders am Herzen.“

Wir erweitern unser Team



Bewerben Sie sich jetzt in einem starken Unternehmen, welches auch in Krisenzeiten die Zufriedenheit und Entfaltung aller MitarbeiterInnen in den Fokus stellt.

Eckdaten:

Firmensitz: Leopold-Figl-Straße 1, 8430 Leibnitz

Mitarbeiter: 15

Gründung: 2009

Geschäftsführung: Viktor Wratschko

Leistungen: Physiotherapie, Massage, Elektrotherapie

www.forumenergetix.at