Was für ein wunderbarer Sommertag, was für ein spannender Mittwoch: Pünktlich um 15 Uhr traf sich die erlesene Fach- und Genussjury am Mittwoch, dem 29. Juni, im Schloss Ottersbach in Großklein, um die Sieger der Woche Wein-Challenge 2022 zu küren.

In mehreren Durchgängen wurden die besten Weine des Landes in 14 Kategorien ermittelt und gefeiert. Gleich im Anschluss der Verkostung und strengen Auswertung fand die Siegerehrung und Überreichung der Urkunden an die würdigen Gewinnerinnen und Gewinner statt.

Ein Fest für den steirischen Wein

"Mir persönlich tut es sehr leid, dass ich nicht jedem Finalisten einen Siegerpokal überreichen kann, es ist wie beim Hahnenkammrennen, wo es um Hundertstel-Sekunden geht", dankt Brigitte Gady allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Insgesamt wurden heuer 923 Weine für die Woche Wein-Challenge eingereicht.

Das sind die Siegerinnen und Sieger

der Woche Wein-Challenge 2022:

Welschriesling

Weißburgunder

Muskateller

Sauvignon Blanc

Morillon

Schilcher

Scheurebe

Rotwein Vielfalt

Riedenwein Sauvignon Blanc

Riedenwein Burgunder

Traminer

Wein kreativ

Qualitätssekt

Wermut

Ein Fest für den steirischen Wein

